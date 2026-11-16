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حذّرت هيئات دولية معنية بالسلامة النووية، تمثل 38 دولة، من تصاعد خطر وقوع حادث نووي في خلال فصل الشتاء، في ظل استمرار الهجمات الروسية على منشآت الطاقة وشبكات الكهرباء، ما يهدد سلامة المفاعلات النووية ويثير مخاوف من تكرار كارثة تشرنوبل عام 1986.وأعربت الهيئات، في بيان مشترك، عن قلقها البالغ من تزايد المخاطر النووية نتيجة الضربات التي تستهدف محطات الكهرباء وخطوط النقل والمحطات الفرعية، داعية إلى وقف الهجمات على البنية التحتية الضرورية للتشغيل الآمن للمنشآت النووية.وتكمن الخطورة في اعتماد المفاعلات النووية على إمدادات كهربائية مستقرة لتشغيل أنظمة التبريد، إذ قد يؤدي انقطاع لفترات طويلة، في حال تعطل أنظمة الطوارئ، إلى ارتفاع حرارة المواد النووية واحتمال حدوث تسرب إشعاعي.وحذّر بير ستراند، رئيس هيئتين دوليتين للوقاية من الإشعاع، من أن السيناريو الأخطر يتمثل في انقطاع شامل للكهرباء عن أوكرانيا، ما قد يؤثر على المفاعلات النووية التسعة العاملة في البلاد في وقت واحد، مشيراً إلى أن الهجمات الروسية أصبحت أكثر دقة وخطورة خلال الأسابيع الأخيرة.من جهتها، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الاضطرابات في شبكة الكهرباء أجبرت بعض وحدات الطاقة النووية على خفض إنتاجها، فيما فقدت محطة زاباروجيا، الخاضعة للسيطرة الروسية، إمدادات الكهرباء الخارجية لأكثر من 12 ساعة في 8 تشرين الثاني الجاري.وأوضحت الوكالة أن المحطة اضطرت إلى تشغيل مولدات الديزل الاحتياطية لضمان استمرار أنظمة السلامة، في حادثة تُعدّ الانقطاع الكامل السابع والعشرين للكهرباء الخارجية منذ اندلاع الحرب.وتعتمد أوكرانيا على ثلاث محطات نووية عاملة لتوفير نحو 80% من احتياجاتها الكهربائية خلال الشتاء، بينما توقفت محطة زاباروجيا، الأكبر في ، عن إنتاج الكهرباء، لكنها لا تزال بحاجة إلى الطاقة لتبريد المواد النووية.ودعت الهيئات الدولية الدول الأوروبية إلى تعزيز استعداداتها لمواجهة أي طارئ إشعاعي محتمل، مؤكدة أن تجنّب الكارثة لا يزال ممكناً إذا توقفت الهجمات على البنية التحتية للطاقة.