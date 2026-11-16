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أعلن الباكستاني محمد إسحاق دار، الاثنين، أن اللجنة الأمنية الرفيعة المستوى لـ"اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، التي تضم وتركيا وباكستان، تستعد لعقد اجتماع في العاصمة إسلام آباد أواخر تشرين الثاني الجاري.وأوضح دار أن الدول الثلاث اتفقت، عقب توقيع الاتفاقية في آب الماضي، على استضافة باكستان الاجتماع المقبل، معرباً عن أمله في انعقاده قبل نهاية الشهر.وكانت الدول الثلاث قد وقّعت الاتفاقية في مكة المكرمة في 7 آب 2026، بحضور ولي السعودي سلمان والرئيس ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وتنص على اعتبار أي اعتداء على إحدى الدول الأعضاء اعتداءً على جميع الأطراف.وسبق أن عقدت اللجنة السياسية والدفاعية اجتماعها الأول في إسطنبول في 31 آب، فيما اجتمع رؤساء أركان الجيوش الثلاثة في الرياض في 25 أيلول، لبحث التهديدات الأمنية وتعزيز التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتطوير قدرات الدفاع المشترك.وفي تشرين الأول الماضي، أعلن وزير الخارجية الباكستاني أن أكثر من ست دول أبدت اهتمامها بالانضمام إلى الاتفاقية، مشيراً إلى أن دراسة طلباتها ستبدأ بعد استكمال تفعيل التحالف، وهي عملية قد تستغرق نحو عام.ويأتي الاجتماع المرتقب بعد مصادقة التركي على الاتفاقية في 5 تشرين الثاني الجاري، وسط مساعٍ لتعزيز التنسيق الدفاعي بين الدول الثلاث في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.