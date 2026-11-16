أعلن الجيش الأميركي أن حاملة الطائرات "يو إس إس روزفلت" تعمل حالياً ضمن نطاق مسؤولية الأميركية "سنتكوم"، في إطار عملية انتشار عسكري مقررة مسبقاً، بحسب وكالة " ".



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ووصلت الحاملة إلى ، الأحد، لترتفع بذلك حصيلة حاملات الطائرات الأميركية الموجودة في المنطقة إلى ثلاث، ترافقها سفن حربية، في ظل تعثر المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب واستمرار التوترات بين وطهران.

وانضمت "ثيودور روزفلت" إلى حاملتي الطائرات "يو إس إس إتش دبليو بوش" و"يو إس إس "، ما يعكس اتساع حجم الانتشار البحري الأميركي في المنطقة.

ويأتي هذا التعزيز العسكري في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً وتطورات متسارعة، بالتزامن مع استمرار المساعي الدبلوماسية لاحتواء التوترات.