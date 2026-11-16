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أعلن الجيش الأميركي أن حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" تعمل حالياً ضمن نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في إطار عملية انتشار عسكري مقررة مسبقاً، بحسب وكالة "رويترز".
ووصلت الحاملة إلى الشرق الأوسط، الأحد، لترتفع بذلك حصيلة حاملات الطائرات الأميركية الموجودة في المنطقة إلى ثلاث، ترافقها سفن حربية، في ظل تعثر المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب واستمرار التوترات بين واشنطن وطهران.
وانضمت "ثيودور روزفلت" إلى حاملتي الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" و"يو إس إس جورج واشنطن"، ما يعكس اتساع حجم الانتشار البحري الأميركي في المنطقة.
ويأتي هذا التعزيز العسكري في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً وتطورات متسارعة، بالتزامن مع استمرار المساعي الدبلوماسية لاحتواء التوترات.