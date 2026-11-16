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تلقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاثنين، رسالة خطية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، نقلها سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، خلال لقائهما في أبوظبي.
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ونقل شويغو إلى الشيخ محمد بن زايد تحيات الرئيس الروسي وشكره لدولة الإمارات على استضافتها المحادثات الثلاثية التي جمعت الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار والتوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمة.
كما أعرب بوتين عن تقديره للوساطة الإماراتية بين موسكو وكييف، ولا سيما الجهود المتواصلة التي أسهمت في إنجاح عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين.
من جهته، بحث رئيس الإمارات مع شويغو سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.