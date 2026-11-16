تلقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل ، الاثنين، رسالة خطية من نظيره الروسي ، نقلها سكرتير الروسي سيرغي شويغو، خلال لقائهما في أبوظبي.

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ونقل شويغو إلى الشيخ محمد بن زايد تحيات وشكره لدولة الإمارات على استضافتها المحادثات الثلاثية التي جمعت وروسيا وأوكرانيا، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار والتوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمة.

كما أعرب عن تقديره للوساطة الإماراتية بين وكييف، ولا سيما الجهود المتواصلة التي أسهمت في إنجاح عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين.

، بحث رئيس الإمارات مع شويغو سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من ذات الاهتمام المشترك.