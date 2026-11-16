كشف المبعوث الأميركي عن إحراز تقدم في الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في ، مشيراً إلى أن المفاوضات لا تزال تواجه تحديات كبيرة تتطلب اتخاذ قرارات صعبة قبل الوصول إلى تسوية نهائية.

وقال ، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الاثنين، إن الاتصالات الجارية مع وأوكرانيا والدول الأوروبية تشهد تقدماً، بهدف إنهاء الحرب وتعزيز الأمن ووضع أسس لسلام مستدام.

ولفت إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائي لا يزال يتطلب معالجة عدد من العقبات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستدعي اتخاذ قرارات صعبة.

وفي سياق متصل، أوضح كوشنر أنه أجرى، إلى جانب المبعوث الأميركي ، اتصالاً مع مستشار يوري أوشاكوف في وقت سابق ، كما أجريا محادثات وصفها بالمثمرة مع الجانب الأوكراني والشركاء .