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كشف المبعوث الأميركي جاريد كوشنر عن إحراز تقدم في الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى أن المفاوضات لا تزال تواجه تحديات كبيرة تتطلب اتخاذ قرارات صعبة قبل الوصول إلى تسوية نهائية.
وقال كوشنر، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الاثنين، إن الاتصالات الجارية مع روسيا وأوكرانيا والدول الأوروبية تشهد تقدماً، بهدف إنهاء الحرب وتعزيز الأمن الأوروبي ووضع أسس لسلام مستدام.
ولفت إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائي لا يزال يتطلب معالجة عدد من العقبات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستدعي اتخاذ قرارات صعبة.
وفي سياق متصل، أوضح كوشنر أنه أجرى، إلى جانب المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، اتصالاً مع مستشار الكرملين يوري أوشاكوف في وقت سابق من اليوم، كما أجريا محادثات وصفها بالمثمرة مع الجانب الأوكراني والشركاء الأوروبيين.