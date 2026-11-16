أعاد قرار السلطات والأردنية حجب تطبيق "تلغرام"، الاثنين، تسليط الضوء على الدول التي تحظر التطبيق أو تفرض قيوداً على استخدامه، لأسباب تتعلق بالأمن القومي وحماية البيانات ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

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وذكرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية أن قرار الحجب جاء بتوجيه من ، استناداً إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة لها، بسبب عدم الشركة المشغلة بالمتطلبات التنظيمية.





وفي الأردن، أعلنت مديرية الأمن العام حجب التطبيق في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين، ومكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز ونشر المحتويات المرتبطة بالتطرف.





وفي ما يلي أبرز الدول التي سبق أن حظرت "تلغرام" أو فرضت قيوداً عليه، وهي:



- : حظرت التطبيق منذ عام 2015، في ظل القيود الحكومية على منصات التواصل والاتصالات الرقمية.



- : فرضت حظراً رسمياً عام 2018، عقب احتجاجات شعبية استُخدم خلالها التطبيق للتواصل وتنظيم التحركات. - : فرضت حظراً رسمياً عام 2018، عقب احتجاجات شعبية استُخدم خلالها التطبيق للتواصل وتنظيم التحركات.



- تايلاند: اتخذت إجراءات لحظر التطبيق عام 2020، على خلفية استخدامه في تنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة.



- : فرضت حظراً على التطبيق بين عامي 2018 و2020، بسبب رفض الشركة تسليم مفاتيح التشفير إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قبل رفع الحظر لاحقاً.



كذلك، فرضت دول أخرى قيوداً جزئية، بينها ألمانيا التي اتخذت إجراءات قانونية وفرضت غرامات على الشركة بسبب مخالفات تتعلق بالمحتوى، والنرويج التي قيّدت استخدام التطبيق على الأجهزة الحكومية لأسباب أمنية.





كيف يُحجب التطبيق؟