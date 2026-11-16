أعلنت البحرية ، اليوم الاثنين، اندلاع حريق في ناقلة نفط بمضيق هرمز، بعد إصابتها بلغم بحري، لتكون بذلك السفينة الرابعة التي تتعرض لحادث في المضيق خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقل التلفزيون الرسمي أن الناقلة أصيبت في منطقة وصفها بـ"المحظورة"، شرق .

ولم يكشف التلفزيون عن اسم الناقلة أو الذي ترفعه، كما لم يحدد حمولتها أو يورد أي معلومات عن مصير أفراد طاقمها.