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أعلنت البحرية الإيرانية، اليوم الاثنين، اندلاع حريق في ناقلة نفط بمضيق هرمز، بعد إصابتها بلغم بحري، لتكون بذلك السفينة الرابعة التي تتعرض لحادث في المضيق خلال الساعات الـ24 الماضية.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني أن الناقلة أصيبت في منطقة وصفها بـ"المحظورة"، شرق مضيق هرمز.
ولم يكشف التلفزيون عن اسم الناقلة أو العلم الذي ترفعه، كما لم يحدد حمولتها أو يورد أي معلومات عن مصير أفراد طاقمها.