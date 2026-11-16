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يستعد الجيش الألماني لإجراء اختبارات ميدانية لأول مرة على أنواع جديدة من المسيّرات الانتحارية والذخائر الجوالة، ضمن مناورات عسكرية واسعة ينفذها اللواء المدرع الألماني الـ45 في ليتوانيا، بمشاركة نحو 3800 جندي من ثماني دول أعضاء في " ".وتنطلق المناورات، التي تحمل اسم "درع الحرية"، الثلاثاء 17 تشرين الثاني، وتستمر عشرة أيام، في إطار تعزيز الجاهزية القتالية للقوات وقوات الحلف المنتشرة قرب الحدود الروسية.وتشمل التدريبات اختبار أنواع مختلفة من الطائرات المسيّرة، إلى جانب ذخائر جوالة قادرة على التحليق فوق مناطق محددة لفترات طويلة قبل الانقضاض على أهدافها وتدميرها.وتشارك في المناورات قوات من وهولندا والنرويج والتشيك وكرواتيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وليتوانيا، إضافة إلى وحدات عسكرية ألمانية متخصصة.وكانت ألمانيا قد أنشأت اللواء المدرع الـ45 في ليتوانيا عام 2025، استجابة للمخاوف الأمنية المتزايدة المرتبطة بروسيا، على أن يصبح جاهزاً لتنفيذ العمليات القتالية بحلول عام 2027، بقوة تضم 4800 جندي و200 موظف مدني.ويتمركز حالياً أكثر من ألفي عنصر من اللواء في ليتوانيا، فيما تستعد برلين لنقل وحدات ومعدات عسكرية إضافية، تمهيداً لاستكمال انتشارها الدائم خلال العام المقبل.وتأتي هذه المناورات في ظل استمرار التوتر بين ودول حلف الناتو على خلفية الحرب في ، ومساعي إلى تعزيز قدراتها الدفاعية، خصوصاً في منطقة البلطيق.