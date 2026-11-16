استقبلت عائلات قدمت من النيجر في بلدة دابوا بإقليم البحيرة الحدودي، وبدأت إقامة لإيواء الوافدين، وفق ما أفادت التشادية، الاثنين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع منح السلطات النيجرية آلافاً من عرب المحاميد المقيمين في إقليم ديفا جنوب شرقي البلاد مهلة حتى 31 ديسمبر المقبل لمغادرته، بحسب مسؤولين محليين تحدثوا إلى وكالة "فرانس برس".

وتفقدت وزيرة العمل الاجتماعي والشؤون الإنسانية التشادية مركز الاستقبال في دابوا، واطلعت على أوضاع نقاط المياه، موجّهة إلى العمل على توفير مياه صالحة للشرب، وتعزيز المساعدات الغذائية وتوزيع مستلزمات الإيواء، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية.

وكان موقع "تشاد إنفو" قد أفاد في 12 نوفمبر بأن البلدة تستقبل منذ أيام رجالاً ونساءً وأطفالاً قدموا من النيجر، معظمهم من الرعاة الرحل، ويعيشون في ظروف صعبة.

وأشار إلى أن وفداً حكومياً زارهم للاطلاع على احتياجاتهم، فيما توقع أحد ممثليهم وصول مزيد من العائلات.

ولم تحدد وكالة الأنباء التشادية عدد الوافدين أو ما إذا كانوا ينتمون إلى عرب المحاميد، مكتفية بوصفهم بالرحل القادمين من النيجر.

في المقابل، نفى اتحاد عرب شرق النيجر، في بيان نقلته وسائل إعلام في 13 نوفمبر، مغادرة أي من أبناء الجماعة إلى تشاد، مطالباً السلطات النيجرية بالتراجع عن إجراءات الترحيل.