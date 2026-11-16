نفى محافظ أصفهان ، الاثنين 16 نوفمبر، صحة الأنباء المتداولة بشأن تفعيل في المحافظة، وفق ما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجارات في المنطقة.

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وكانت وكالة "مهر" الإيرانية قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن الدفاعات الجوية فُعّلت في أصفهان، فيما سُمع دوي انفجارات في المدينة، من دون صدور توضيحات بشأن أسبابها أو ما إذا كانت ناجمة عن هجوم.

وفي سياق متصل، تحدثت تقارير تداولتها منصات وناشطون إيرانيون، الأحد 13 نوفمبر، عن سماع ثلاثة انفجارات داخل معسكر "15 خرداد" في مدينة أصفهان وسط البلاد، من دون توافر معلومات إضافية عن طبيعتها أو حجم الأضرار والخسائر المحتملة.