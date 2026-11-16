توقّع الأميركي جيه دي ، الاثنين، أن الحرب على ستنتهي في أقل من عامين، مؤكداً أن لن يسمح بتحولها إلى "حرب أبدية".

وقال فانس، في مقابلة مع شبكة " "، إن رأى ضرورة تدمير البرنامج ، باعتباره تهديداً للولايات المتحدة، لكنه شدد على أن لا تعتزم الانخراط في حرب تستمر عشر سنوات أو 15 عاماً، أو حتى عامين.

كما أكد نائب الرئيس أن كلاً منه ومن ترامب يعارضان "الحروب الأبدية"، معرباً عن ثقته بأن الرئيس الأميركي سينهي الصراع بنتائج وصفها بالممتازة.

وأضاف فانس أن الإدارة لن تبقى في إيران إلى أجل غير مسمى، قائلاً إن الذين يدفعون باتجاه إطالة أمد الحرب يمكنهم انتقاده كما يشاؤون، لكنه شدد على أن إدارته التزمت منذ البداية بعدم الدخول في صراع مفتوح بلا نهاية.

تأتي تصريحات فانس وسط تداعيات سياسية متزايدة للحرب، إذ عزى نائب الرئيس خسائر الحزب في انتخابات التجديد النصفي إلى الحرب التي اندلعت قبل نحو تسعة أشهر، فيما يرى مقربون منه أن استمرار الصراع قد يشكل أكبر عقبة أمام طموحاته السياسية والرئاسية.

ويعكس موقف فانس محاولة للتأكيد على أن الإدارة الأميركية تسعى إلى تحقيق أهدافها العسكرية تجاه إيران، من دون الانجرار إلى وجود عسكري طويل الأمد، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والاقتصادية المرتبطة بالحرب.