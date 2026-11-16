كشفت معلومات استخباراتية أميركية جديدة أن تدرس خططاً محتملة لتنفيذ هجمات داخل ، تستهدف مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس ، باستخدام ما يُعرف بـ"القنبلة القذرة" أو أسلحة كيميائية في العاصمة ، وفق ما نقلته شبكة CNN عن سبعة مسؤولين أميركيين.

وبحسب المصادر، فإن الخطط ، في مرحلتها الحالية، تهدف إلى توفير خيارات محتملة لطهران، ولا تشير بالضرورة إلى وجود هجوم وشيك، إلا أن المعلومات الاستخباراتية رصدت تفاصيل محددة تتعلق بمواقع وأهداف محتملة، ما دفع مسؤولين أميركيين إلى تكثيف اجتماعاتهم ووضع خطط طوارئ للتعامل مع التهديد.

كما أشارت المصادر إلى أن الاستخبارات الأميركية رصدت اتصالات إيرانية تتحدث عن تخزين مواد يمكن استخدامها في تصنيع متفجرات داخل الولايات المتحدة، إلا أن المسؤولين لا يزالون منقسمين بشأن مدى مصداقية هذه المعلومات. وحذروا من سهولة تنفيذ هجمات من هذا النوع باستخدام أشخاص موجودين بالفعل داخل البلاد، دون الحاجة بالضرورة إلى إدخال عناصر مدربة من الخارج.

في هذا السياق، قالت المتحدثة باسم ، لورين بيس، إن الولايات المتحدة تراقب جميع التهديدات المحتملة، لكنها أكدت أنه "لا توجد في الوقت الراهن تهديدات موثوقة تستهدف الأراضي الأميركية".

وتختلف "القنبلة القذرة" عن السلاح النووي، إذ تعتمد على نشر مواد مشعة بواسطة متفجرات تقليدية، ولا تتضمن تفاعلاً نووياً متسلسلاً.

ورغم أن قدرتها التدميرية أقل بكثير من القنبلة النووية، فإنها قد تؤدي إلى نشر تلوث إشعاعي وإثارة حالة واسعة من الذعر، فضلاً عن جعل بعض المناطق غير صالحة للاستخدام.

أسلحة كيميائية.. وتغيير سكن وزير أميركي

كذلك، تراقب واشنطن معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال لجوء إيران إلى استخدام أسلحة كيميائية ضد القوات الأميركية المنتشرة في . وأثارت هذه المخاوف تحركات لتأمين المعدات والتدريبات اللازمة لحماية الدبلوماسيين والعاملين الاستخباراتيين في المنطقة، وسط تحذيرات من عدم كفاية تجهيزات الحماية لدى بعض القوات.

فيما لفت التقرير إلى أن التهديدات الجديدة دفعت مسؤولين أميركيين إلى عقد اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انتقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى سكن عسكري الأسبوع الماضي، بناءً على إجراءات أمنية اتخذتها الخدمة السرية على خلفية تهديدات إيرانية.

وترى مصادر أميركية أن المعلومات الجديدة تعكس استعداداً إيرانياً متزايداً لدراسة خيارات التصعيد داخل الأراضي الأميركية، رغم عدم وجود دليل على اتخاذ قرار بتنفيذ أي هجوم حتى الآن.

إيران تنفي: مزاعم مفبركة

في المقابل، نفت البعثة الإيرانية لدى الاتهامات المتعلقة بالتخطيط لاستخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها "مزاعم كاذبة ومفبركة"، مؤكدة أن طهران ترفض استخدام هذه الأسلحة تحت أي ظرف.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن إنهاء الحرب ورفع الحصار الأميركي وإعادة فتح مضيق هرمز. فيما حذر مصدر مطلع من أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار المفاوضات، مشيراً إلى احتمال سعي أطراف متشددة داخل إيران إلى عرقلة أي اتفاق وإبقاء المواجهة مفتوحة.

ووفق مسؤولين أميركيين، تدرك طهران أن تنفيذ هجوم من هذا النوع قد يستدعي رداً أميركياً واسعاً، إلا أن المخاوف تتركز في احتمال أن ترى القيادة الإيرانية أن تهديد بقاء النظام قد يجعلها مستعدة لتحمل مخاطر تصعيد من هذا المستوى.

تأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران، واستمرار الضربات العسكرية الأميركية والحصار الاقتصادي المفروض على إيران، وسط تعثر المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.