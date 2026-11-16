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أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه يحقق في بلاغ أولي عن محاولة هجوم في منطقة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.
وقال الجيش، في بيان، إنه دفع بقوات إلى موقع الحادث، ويعمل على إقامة حواجز على الطرق في المنطقة، مشيراً إلى أن تفاصيل الواقعة لا تزال قيد الفحص والتحقق.
فيما لم يقدم الجيش الإسرائيلي حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الحادث أو الجهة التي تقف وراءه.
وتقع مدينة أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة، بالقرب من الحدود الأردنية والبحر الميت، وتخضع أريحا إدارياً للسلطة الفلسطينية، وفق ترتيبات اتفاق أوسلو.