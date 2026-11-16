أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية (UKMTO) تلقيها بلاغاً عن وقوع حادث على بُعد 7 أميال بحرية شمال مدينة خصب العُمانية، إثر تعرض ناقلة نفط لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز.

وأوضحت الهيئة، عبر منصة أكس، اليوم الاثنين، أن الهجوم أدى إلى تعطل الناقلة واندلاع حريق في غرفة المحركات، مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم تُسجل إصابات.

كما أضافت أن حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة، إلى جانب التأثير البيئي المحتمل للحادث، لا يزال غير معروف حتى وقت إصدار التقرير.

أتى هذا التطور، بعدما أفاد الحرس الثوري ، الاثنين، باشتعال النيران في ناقلة نفط عقب اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز.

كما قال إن الحادث يُعد الرابع من نوعه خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما نقله التلفزيون الإيراني

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الاثنين، تلقي بلاغ عن تعرض ناقلة نفط لمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه الخارج، ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات، مؤكدة عدم وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

هذا وتفرض قيوداً على السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز، وتشن هجمات على سفن تقول إنها تنتهك هذه القيود، في إطار مساعيها لفرض سيطرتها على هذا الممر المائي الاستراتيجي واستخدامه ورقة ضغط على .

فيما تعرضت عشر سفن على الأقل لهجمات خلال الأيام العشرة الأولى من نوفمبر، مقارنة بـ 37 هجوماً خلال أكتوبر، الذي سجل أعلى حصيلة شهرية للهجمات منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير الماضي، وفقاً لبيانات معهد لسياسات الشرق الأدنى.

يشار إلى أن المساعي الدبلوماسية من أجل العودة إلى التفاوض بين الجانبين الإيراني والأميركي كانت علقت مؤخراً بعد استئنافه من قبل قطر، مع تأكيد أنه لا يحتاج إلى إبرام اتفاق مع .

وكررت إيران التمسك بشروطها السبعة ومنها وقف الحرب على كافة الجبهات، ورفع الأميركية، فضلاً عن رفع الحصار البحري الأميركي عن موانئها، بالإضافة إلى رفع الحظر عن أموالها المجمدة في الخارج.