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من المقرر أن يصل الرئيس الأميركي إلى الفلبين، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع نظرائه في المنطقة، في زيارة دولة يتوقع أن تواجه احتجاجات على السياسة الخارجية الأميركية.ومن المتوقع أن يصل إلى مانيلا برفقة ماركو روبيو، بعد اختتام الاجتماعات الرئيسية لقمة رابطة دول جنوب (آسيان)، وتسليم الرئيس فرديناند ماركوس الرئاسة الدورية السنوية للتكتل إلى سنغافورة.وعلى بعد عدة كيلومترات من مقر القمة، تجمع مئات النشطاء اليساريين والطلاب وأفراد الشعوب الأصلية، في اعتصام يستمر ثلاثة أيام احتجاجاً على زيارة ترامب.واتهمت منظمة كاراباتان الحقوقية ترامب باتباع سياسات تسببت في الموت والدمار في أنحاء العالم، وانتقدت ماركوس جونيور لاستقباله في الفلبين.