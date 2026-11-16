أكد رئيس الوزراء آندي بورنهام، أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي أو تهديد المنطقة دون رادع، مشدداً على أن بلاده لن تسمح لطهران برعاية هجمات في أو القواعد الجوية دون رد.

كما قال "ندعم الوسطاء للتوصل إلى حل مع وفتح مضيق هرمز".

وفيما يتعلق بالحرب في ، قال بورنهام إن دعم بلاده لكييف يخدم القيم ومصالحها الأمنية والاقتصادية في آن واحد، محذراً من أن تشن حملة لزعزعة الاستقرار في وتسعى إلى تأجيج الانقسامات.

أما في الشأن ، أبدى بورنهام استعداد بلاده للعمل مع الحكومة الجديدة، شريطة وقف العنف والاستيطان والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، كما انتقد تعامل بريطانيا مع الحرب في غزة عقب أحداث السابع من أكتوبر، معتبراً أنه دفع كثيرين إلى التشكيك في البوصلة الأخلاقية البريطانية، وأعطى انطباعاً بأن بريطانيا التي يعرفها العالم قد تغيرت.

وحذر بورنهام من أن استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى أمر لا يمكن القبول به، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وانعكاساتها على المواطنين.

على صعيد السياسة الخارجية، شدد رئيس الوزراء البريطاني على ضرورة أن تكون بلاده حاضرة على طاولة رسم ملامح النظام العالمي الجديد، مؤكداً أن مهمته تتمثل في إنهاء عقد من الانقسامات ووضع بريطانيا على مسار أكثر تفاؤلاً.

وختم بورنهام بالإشارة إلى أن قمة وبريطانيا المرتقبة الجمعة في بروكسل ستشهد مناقشة خيارات إقامة علاقة طويلة الأمد بين بريطانيا والاتحاد .

يذكر أن هذه هي القمة الثانية بين الجانبين، وتهدف إلى إعادة ضبط العلاقات البريطانية الأوروبية وتعزيز التعاون بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).