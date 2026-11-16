أكد رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي أو تهديد المنطقة دون رادع، مشدداً على أن بلاده لن تسمح لطهران برعاية هجمات في بريطانيا أو القواعد الجوية دون رد.
كما قال "ندعم الوسطاء للتوصل إلى حل مع إيران وفتح مضيق هرمز".
وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، قال بورنهام إن دعم بلاده لكييف يخدم القيم البريطانية ومصالحها الأمنية والاقتصادية في آن واحد، محذراً من أن روسيا تشن حملة لزعزعة الاستقرار في أوروبا وتسعى إلى تأجيج الانقسامات.
أما في الشأن الإسرائيلي، أبدى بورنهام استعداد بلاده للعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، شريطة وقف العنف والاستيطان والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، كما انتقد تعامل بريطانيا مع الحرب في غزة عقب أحداث السابع من أكتوبر، معتبراً أنه دفع كثيرين إلى التشكيك في البوصلة الأخلاقية البريطانية، وأعطى انطباعاً بأن بريطانيا التي يعرفها العالم قد تغيرت.
وحذر بورنهام من أن استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى أمر لا يمكن القبول به، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وانعكاساتها على المواطنين.
على صعيد السياسة الخارجية، شدد رئيس الوزراء البريطاني على ضرورة أن تكون بلاده حاضرة على طاولة رسم ملامح النظام العالمي الجديد، مؤكداً أن مهمته تتمثل في إنهاء عقد من الانقسامات ووضع بريطانيا على مسار أكثر تفاؤلاً.
وختم بورنهام بالإشارة إلى أن قمة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا المرتقبة الجمعة في بروكسل ستشهد مناقشة خيارات إقامة علاقة طويلة الأمد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
يذكر أن هذه هي القمة الثانية بين الجانبين، وتهدف إلى إعادة ضبط العلاقات البريطانية الأوروبية وتعزيز التعاون بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).