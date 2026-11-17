التقى وزير الخارجيّة العُماني بدر البوسعيدي، بنظيره الايراني عباس عراقجي في عام وزارة الخارجيّة.

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تناول اللّقاء، بحسب " العُمانية"، "تطوّرات المشهد الإقليمي والتحدّيات المرتبطة بالمرحلة الرّاهنة، والخيارات الدّيبلوماسيّة المتاحة لاحتواء التوترات، وإعادة تنشيط مسارات الحوار والتفاوض، بما يتيح توسيع مساحات التفاهم بين الأطراف المعنية، ويحول دون اتساع نطاق الأزمة وتداعياتها".



وبحث الوزيران "أهميّة صون أمن الممرات البحرية وضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة الدوليّة، وضرورة الإبقاء على قنوات التّواصل السياسيّ والديبلوماسيّ مفتوحة، بما يساعد على بناء الثقة وتوفير أرضية مناسبة لمعالجة العالقة".



وأكّد الجانبان على "أهمية مواصلة العمل الديبلوماسي المسؤول، وتبنّي مقاربات تقوم على الحوار والمصالح المُشتركة واحترام سيادة الدول، وصولًا إلى حلول متوازنة ومستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها".