

Advertisement

وقال فانس لـ" " Fox News، رداً على تساؤلات بشأن ما إذا كان ينبغي للأميركيين الاستعداد لاحتمال وقوع كارثة واسعة النطاق: "تواصل معي كثير من أصدقائي وسألوني: هل ينبغي أن نستعد لبناء ملجأ أو تخزين الطعام والمياه؟ وكانت إجابتي: لا". وأضاف: "نحن لا نرى أن هناك أزمة تلوح في الأفق، لكن يجب أن تكونوا مستعدين لكل شيء".



وأوضح نائب الرئيس أن تسعى إلى منع أسوأ السيناريوهات المحتملة، مع ضمان الاستعداد للتعامل معها في حال وقوعها، قائلاً: "ما نريد القيام به هو التأكد من أننا نمنع أسوأ النتائج، وفي الوقت نفسه نكون مستعدين لمواجهتها إذا حدثت". استبعد الأميركي جيه دي وجود أزمة كبرى أو كارثة وشيكة في ، أمس الاثنين، نافياً الحاجة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، مثل بناء الملاجئ أو تخزين كميات كبيرة من الغذاء والمياه.وقال فانس لـ" " Fox News، رداً على تساؤلات بشأن ما إذا كان ينبغي للأميركيين الاستعداد لاحتمال وقوع كارثة واسعة النطاق: "تواصل معي كثير من أصدقائي وسألوني: هل ينبغي أن نستعد لبناء ملجأ أو تخزين الطعام والمياه؟ وكانت إجابتي: لا". وأضاف: "نحن لا نرى أن هناك أزمة تلوح في الأفق، لكن يجب أن تكونوا مستعدين لكل شيء".وأوضح نائب الرئيس أن تسعى إلى منع أسوأ السيناريوهات المحتملة، مع ضمان الاستعداد للتعامل معها في حال وقوعها، قائلاً: "ما نريد القيام به هو التأكد من أننا نمنع أسوأ النتائج، وفي الوقت نفسه نكون مستعدين لمواجهتها إذا حدثت".

وأشار فانس إلى أن جانباً كبيراً مما يجري تداوله إعلامياً يتعلق بإجراءات حكومية اعتيادية، تستهدف ضمان جاهزية المؤسسات العسكرية، موضحاً أن الإدارة تريد التأكد من استعداد الجيش الأميركي، لا قدر الله، في حال حدوث أي أزمة.