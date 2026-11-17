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قال الكرملين ليل الإثنين إن القمة المرتقبة التي ستجمع الرؤساء الروسي والصيني شي جينبينغ والأميركي لن تحدّد مصير دول أخرى، رافضا تشبيهها بمؤتمر يالطا.وشهدت قمة يالطا في العام 1945 اتفاق الرئيس الأميركي آنذاك فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء ونستون تشرشل والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين على ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية، ورسم حدود جديدة لأوروبا، مع مراعاة محدودة لمصالح دول أخرى.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذّر من أن القمة الثلاثية في مدينة شنتشن الصينية يوم الخميس المقبل ربما تشكل "إعادة توزيع لمناطق النفوذ" على غرار يالطا.لكن متحدثا باسم الكرملين رفض هذه المقارنة، معتبرا أن "كل المقارنات مع يالطا هي مجرد تحليلات سياسية لا تمت إلى الواقع بصلة".وأضاف "القول إن هناك من يجتمع ليقرّر مصير العالم، فهذا بالتأكيد لا ينطبق على ولا على ".