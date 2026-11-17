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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن روسيا أسقطت خلال الليل 1441 مسيّرة أوكرانية، وهو عدد قياسي منذ أيلول الفائت، بحسب وكالة "فرانس برس".
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وذكرت الوزارة عبر منصة تلغرام أنه "خلال الليلة الماضية أسقطت قوات الدفاع الجوي 1441 طائرة أوكرانية مسيّرة ذات أجنحة ثابتة"، لافتة إلى أن "هذه المسيّرات أُسقطت فوق أكثر من 20 منطقة روسية، بما في ذلك مناطق موسكو وبيلغورود وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014".