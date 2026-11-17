أعلنت اليوم أن أسقطت خلال الليل 1441 مسيّرة أوكرانية، وهو عدد قياسي منذ أيلول الفائت، بحسب وكالة "فرانس برس".

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وذكرت الوزارة عبر منصة أنه "خلال الليلة الماضية أسقطت قوات الدفاع الجوي 1441 طائرة أوكرانية مسيّرة ذات أجنحة ثابتة"، لافتة إلى أن "هذه المسيّرات أُسقطت فوق أكثر من 20 منطقة روسية، بما في ذلك مناطق وبيلغورود وشبه التي ضمتها موسكو عام 2014".