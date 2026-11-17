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تنحى الرئيس المنغولي أوخنا خوريلسوخ، اليوم الثلاثاء، عن منصبه بعد اتهامات فساد وتهديدات بعزله من الحزب المعارض في البلاد.وقال خوريلسوخ في إنه تعرض "للاتهام والتشهير "، عازيا قراره بالتنحي إلى رغبته في "استعادة الحسن".وكان حزب في اتهم الرئيس بتحقيق مكاسب مالية من مشروع للسكك الحديدية تنفذه الحكومة.وقال خوريلسوخ، الذي تولى منصبه في العام 2021، إنه سيتعاون مع المحققين.وتولى خوريلسوخ ضمن فوز كاسح حققه المنغولي، الذي حصل على أغلبية مقاعد . وينتمي رئيس الوزراء أيضا إلى الحزب نفسه.وشهد الحزب صراعات داخلية خلال السنوات الأخيرة، إذ تعاقب على رئاسة الحكومة في البلاد 3 رؤساء وزراء خلال 9 أشهر فقط.