كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن ستيفن ميلر، رئيس أركان الجديد، بدأ إعادة تشكيل آليات العمل داخل إدارة الرئيس ، بهدف إحياء الأجندة الشعبوية المتشددة لحركة "ماغا"، وإعادة توجيه الإدارة نحو جذورها الأيديولوجية، وذلك بعد أسبوع واحد من توليه المنصب خلفاً لسوزي وايلز.

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وقالت الصحيفة، في تقرير بعنوان "داخل الأسبوع الأول المحموم لستيفن ميلر كرئيس لأركان البيت الأبيض"، إن ميلر لا يرغب في أداء الدور التقليدي لرئيس الأركان باعتباره "حارس بوابة" الرئيس، الذي يتحكم في الأشخاص والأفكار التي تصل إلى المكتب البيضاوي.



ونقلت عن أشخاص مطلعين أن ميلر أبلغ مقربين منه بأنه لا يعتزم تقييد الوصول إلى أو تصفية المقترحات المقدمة إليه، مشيرة إلى أن المكتب البيضاوي سيظل مركزاً مفتوحاً للنقاش، مع استمرار دخول المستشارين والمسؤولين وعرض أفكارهم مباشرة على الرئيس.



إعادة توزيع النفوذ

وبحسب التقرير، أصدر ميلر مذكرتين داخليتين لإعادة تنظيم العمل داخل البيت الأبيض. تضمنت الأولى تغييرات في عملية صنع السياسات، ومنح وزراء الحكومة استقلالية أكبر في إدارة رسائلهم الإعلامية، إلى جانب تعيين كالب أور، أحد مساعدي ماركو روبيو، نائباً لرئيس الأركان لشؤون السياسات.



أما المذكرة الثانية، ففرضت قيوداً على اجتماعات موظفي البيت الأبيض مع جماعات الضغط داخل المجمع الرئاسي بشأن قضايا السياسات، واشترطت الحصول على موافقة مسبقة من مكتب المستشار القانوني.



وتعكس الخطوة رغبة ميلر في الحد من تأثير جماعات المصالح على صناعة القرار، وسط انتقادات من بعض حلفاء ترامب للدور الذي لعبته جماعات الضغط خلال فترة وايلز.



أجندة تنفيذية ومواجهة سياسية

وأشار التقرير إلى أن ميلر يعمل على مراجعة مبادرات وسياسات لم تنفذ خلال الفترة السابقة، بهدف إعادة إطلاقها خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب. وتشمل الملفات المطروحة مبادرات "اجعل أميركا صحية مجدداً"، والرعاية الصحية، والجريمة في المدن، وارتفاع تكاليف المعيشة، وقضايا الشباب.



كما يستعد البيت الأبيض لمواجهة مرحلة سياسية صعبة مع الكونغرس، في ظل توقعات بإطلاق الديمقراطيين تحقيقات واسعة بشأن الإدارة. ولذلك يتجه ميلر إلى التركيز على الصلاحيات التنفيذية للرئيس، باعتبارها وسيلة لتجاوز صعوبة تمرير التشريعات.



وفي المقابل، أثارت التغييرات السريعة مخاوف لدى بعض المسؤولين من احتمال تراجع التنسيق المركزي داخل البيت الأبيض وعودة الاضطرابات الإدارية التي ميزت الولاية الأولى لترامب.



ويُعد ميلر، البالغ من العمر 41 عاماً، أحد أبرز مهندسي سياسات الهجرة المتشددة في إدارتي ترامب، وأحد أكثر مستشاريه ارتباطاً بالتيار الأيديولوجي لحركة "ماغا".



وتشير تحركاته المبكرة إلى أن ترامب لا يتجه إلى تخفيف أجندته بعد الخسائر الانتخابية للجمهوريين، بل يراهن على شخصية متشددة لإدارة المرحلة الأخيرة من رئاسته، وتسريع تنفيذ تعهداته، حتى في ظل تصاعد المواجهة مع خصومه السياسيين.