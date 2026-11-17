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قُتل 15 مدنياً، بينهم أربعة أطفال كانوا يلعبون ، في ضربة جوية استهدفت قرية "أبو قلب" بمحلية أبو زبد في ولاية ، في واقعة جديدة تعكس اتساع استخدام الجيش السوداني للمسيّرات والغارات الجوية في مناطق مأهولة بالسكان، وتصاعد كلفتها على المدنيين.وقال مرصد كردفان، في بيان، إن طائرة مسيّرة تابعة للجيش قصفت، عصر الأحد، ملعباً داخل القرية، ما أدى إلى مقتل أربعة أطفال، قبل أن يمتد القصف إلى منازل مدنيين، احترق بعضها بالكامل وقُتل عدد من سكانها.وبحسب المرصد، أسفر الهجوم عن إصابة آخرين ونفوق حيوانات وتدمير ممتلكات ومصادر عيش. كما امتد القصف إلى منطقة جر العسل القريبة من أبو قلب، من دون تسجيل خسائر بشرية، بينما تعرضت مدينة غبيش لسلسلة من الضربات الصاروخية بالمسيّرات.ولم يتمكن المرصد من تحديد حجم الأضرار في غبيش بسبب انقطاع الاتصالات وتعطيل خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" من جانب المسيطرة على المنطقة.وأكدت وكالة "فرانس برس" ما أورده مرصد كردفان عن مقتل 15 شخصاً في ضربتين، بينهم الأطفال الأربعة، وإصابة آخرين واحتراق منازل. في المقابل، نقلت الوكالة عن مجموعة "محامو الطوارئ" حصيلة بلغت 13 قتيلاً، موضحة أنها لم تتمكن من التحقق المستقل من عدد الضحايا.