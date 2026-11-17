شهد قطاع غزة
تصعيداً ميدانياً خلال الساعات الأخيرة، مع شن غارات إسرائيلية وقصف مدفعي في مناطق متفرقة، شملت محيط مدينة حمد شمال خان يونس
، وغرب بيت لاهيا، ومخيم البريج، ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات وأضرار مادية.
وفي الضفة الغربية
، استشهدت سيدة وأصيب 10 أشخاص برصاص مستوطنين في منطقة الديوك التحتا بمدينة أريحا، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني
بنقل 5 مصابين إلى المستشفى، فيما أكدت مصادر طبية استشهاد السيدة متأثرة بإصابتها برصاصة في الرأس.
وفي حين قال الجيش الإسرائيلي
إن إطلاق النار جاء رداً على ما وصفه باعتداء فلسطيني على إسرائيليين، نفى شهود عيان
هذه الرواية، مؤكدين أن المستوطنين بادروا بإطلاق النار.
وعقب الحادث، فرض الجيش الإسرائيلي حصاراً عسكرياً على أريحا، وأغلق الحواجز المحيطة بها، مع نشر تعزيزات إضافية.