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شهد تصعيداً ميدانياً خلال الساعات الأخيرة، مع شن غارات إسرائيلية وقصف مدفعي في مناطق متفرقة، شملت محيط مدينة حمد شمال ، وغرب بيت لاهيا، ومخيم البريج، ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات وأضرار مادية.وفي ، استشهدت سيدة وأصيب 10 أشخاص برصاص مستوطنين في منطقة الديوك التحتا بمدينة أريحا، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.وأفاد بنقل 5 مصابين إلى المستشفى، فيما أكدت مصادر طبية استشهاد السيدة متأثرة بإصابتها برصاصة في الرأس.وفي حين قال الجيش إن إطلاق النار جاء رداً على ما وصفه باعتداء فلسطيني على إسرائيليين، نفى شهود هذه الرواية، مؤكدين أن المستوطنين بادروا بإطلاق النار.وعقب الحادث، فرض الجيش الإسرائيلي حصاراً عسكرياً على أريحا، وأغلق الحواجز المحيطة بها، مع نشر تعزيزات إضافية.