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أعلن مركز العلاقات العامة في عن إحباط عملية واسعة النطاق للاستخبارات ، لتنظيم سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على مطارات عسكرية وسفن تابعة للبحرية الروسية وسفن مدنية في بحر .وجاء في بيان المركز "أنجز جهاز الأمن الروسي بنجاح عملية مستمرة منذ بداية عام 2026 لمكافحة أنشطة إرهابية للاستخبارات الأوكرانية على الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "تلقى مواطنون روس جندتهم للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، وجهاز الأمن الأوكراني على عدة مراحل من العدو أكثر من 700 كيلوغرام من المتفجرات غربية الصنع، وما لا يقل عن 40 مسيرة هجومية و6 دراجات مائية، بالإضافة إلى عدد كبير من المعدات المختلفة لتجميع وإعداد قتالية بهدف شن أعمال إرهابية واسعة النطاق على الأراضي الروسية".