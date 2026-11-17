أعلن مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
عن إحباط عملية واسعة النطاق للاستخبارات الأوكرانية
، لتنظيم سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة جنوب روسيا
على مطارات عسكرية وسفن تابعة للبحرية الروسية وسفن مدنية في بحر قزوين
.
وجاء في بيان المركز "أنجز جهاز الأمن الفيدرالي
الروسي بنجاح عملية مستمرة منذ بداية عام 2026 لمكافحة أنشطة إرهابية للاستخبارات الأوكرانية على الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "تلقى مواطنون روس جندتهم المديرية العامة
للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، وجهاز الأمن الأوكراني على عدة مراحل من العدو أكثر من 700 كيلوغرام من المتفجرات غربية الصنع، وما لا يقل عن 40 مسيرة هجومية و6 دراجات مائية، بالإضافة إلى عدد كبير من المعدات المختلفة لتجميع وإعداد مسيرات
قتالية بهدف شن أعمال إرهابية واسعة النطاق على الأراضي الروسية".