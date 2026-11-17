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تترقب الأوساط السياسية جلسة الكنيست المقرر عقدها اليوم الثلاثاء، والتي تُعد اختباراً لمدى قدرة يشار ورئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت على تحويل الأغلبية التي تشكلت بعد الانتخابات إلى سلطة فعلية، عبر انتخاب عضو حزبه والوزير السابق متان كهانا رئيساً للكنيست، خلفاً للرئيس المنتهية ولايته أمير أوحانا.وأكد الكنيست أحمد الطيبي أن الأحزاب العربية في الكنيست تسعى إلى إسقاط رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا المنتمي إلى حزب الليكود، وستصوت لصالح مرشح "كتلة التغيير" التي يقودها آيزنكوت.وتأتي الجلسة وسط أجواء سياسية مشحونة، بعدما أعلن مكتب المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا ومكتب عميت أيسمان بحث إمكانية فتح تحقيق جنائي بشأن كيفية نقل معلومات عن مزاعم تزوير الانتخابات من مكتب رئيس الوزراء إلى الشرطة عشية انتخابات الشهر الماضي.وأضاف البيان أن بهاراف ميارا وأيسمان طلبا من مفوض الشرطة داني ليفي تعليق التحقيق الذي تجريه الشرطة في القضية إلى حين التنسيق الكامل مع مكتبي المستشارة القضائية والمدعي العام واتخاذ قرار بشأن نطاق التحقيق، مشيراً إلى أن جميع جوانب القضية ذات الصلة ستخضع للفحص.وبحسب الشرطة الإسرائيلية، أمر مفوضها داني ليفي بمراجعة الجوانب المؤسسية والتنظيمية والقيادية المتعلقة بمزاعم بشأن أداء الشرطة خلال انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، على أن يشرف نائب المفوض يائير حزروني على المراجعة ويقدم نتائجها خلال أسبوع.