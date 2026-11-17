Advertisement

يبدو ان حرب المسيّرات بين وأوكرانيا دخلت مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلنت إسقاط 1336 مسيّرة أوكرانية خلال ليلة واحدة، في هجوم استهدف 16 منطقة روسية بين 15 و16 تشرين الثاني، متجاوزاً الرقم القياسي السابق.ويعكس هذا التطور تصاعد الاعتماد على المسيّرات بعيدة المدى، التي باتت أداة أساسية لاستهداف المنشآت الحيوية واستنزاف الدفاعات الجوية وإرباك البنية التحتية لدى الطرف الآخر.وفي المقابل، تواصل روسيا استخدام المسيّرات ضد المدن والمنشآت ، إذ أعلنت إطلاق موسكو 158 مسيّرة خلال الليلة نفسها، وسط تقارير عن اضطرابات في إمدادات الكهرباء.وتكمن خطورة هذا التصعيد في الفارق بين تكلفة إنتاج المسيّرات وتكلفة اعتراضها، ما يفتح جبهة استنزاف اقتصادي وعسكري متبادل.ورغم ضخامة الأرقام، لا تعني كثافة الهجمات بالضرورة تغير موازين الحرب، إذ يبقى حجم الأضرار الفعلية ومدى نجاح الضربات وقدرة الطرفين على مواصلة الإنتاج والاعتراض عوامل أساسية في تحديد نتائج هذه المواجهة.