كشفت وثائق خاصة بالموازنة الأميركية اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك"، أن خصصت 47.94 مليار دولار لدعم عسكرياً وتغطية النفقات المرتبطة بذلك خلال السنوات الثماني الماضية، متجاوزة بأكثر من 17.5 مليار دولار قيمة المساعدات المقررة للفترة نفسها بموجب الاتفاق الممتد لعشر سنوات.

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ويأتي هذه الأرقام بعدما أعلن الرئيس الأميركي ، في 3 تشرين الثاني، اتفاقه مع بنيامين نتنياهو على وقف المساعدات المالية السنوية لإسرائيل بعد عام 2026، قائلاً إن لم تعد بحاجة إلى هذا الدعم، مع تأكيد استمرار في بيع الأسلحة لحليفتها.



وبحسب الوثائق، تعهدت الولايات المتحدة، بموجب اتفاق وقع عام 2016، بتقديم 38 مليار دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل خلال الفترة من السنة المالية 2019 إلى 2028، بواقع 3.8 مليار دولار سنوياً.



ويتوزع التمويل السنوي على 3.3 مليار دولار لشراء الأسلحة، و500 مليون دولار لبرامج الدفاع الصاروخي المشتركة؛ ما يعني أن إجمالي المساعدات المقررة خلال السنوات الثماني الماضية كان يفترض أن يبلغ 30.4 مليار دولار.



غير أن الكونغرس الأميركي أقر اعتمادات إضافية رفعت إجمالي المخصصات إلى نحو 47.94 مليار دولار. ففي عام 2022، خصص مليار دولار إضافي لتجديد مخزونات صواريخ الاعتراض الخاصة بنظام الدفاع الجوي القبة الحديدية.



كما وافق الكونغرس في نيسان 2024 على 16.54 مليار دولار إضافية، في خطوة أسهمت في زيادة حجم الدعم الأميركي المخصص لإسرائيل خلال الفترة محل الوثائق.



وتشير الأرقام إلى أن المساعدات العسكرية الإضافية التي أقرها الكونغرس تجاوزت الالتزامات السنوية المنصوص عليها في اتفاق عام 2016؛ ما جعل إجمالي التمويل المخصص خلال ثماني سنوات أعلى بكثير من القيمة التي كان يفترض أن تحصل عليها إسرائيل بموجب الاتفاق الأصلي.



وفي المقابل، لا يملك صلاحية إلغاء التمويل الذي أقرَّه الكونغرس من تلقاء نفسه؛ ما يضع قرار استمرار المساعدات الإضافية والسنوية ضمن صلاحيات المؤسسة التشريعية الأميركية.



ولم تُعتمد بعد ميزانية كاملة للسنة المالية 2027، ولذلك لا يزال مصير المساعدات السنوية البالغة 3.8 مليار دولار مرتبطاً بقرارات الكونغرس، رغم إعلان اتفاقه مع نتنياهو على وقفها بعد عام 2026.



وبذلك، تظل إمكانية إنهاء المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل مرهونة بالمسار التشريعي داخل الولايات المتحدة، في وقت تشير فيه الوثائق إلى أن إجمالي ما خصصته واشنطن للدعم العسكري والنفقات المرتبطة به منذ عام 2019 بلغ نحو 48 مليار دولار.

