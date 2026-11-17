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يعتزم المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقد اجتماع مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين في العاصمة برلين، الخميس، لبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا وخطط التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب.ونقل موقع "أكسيوس" عن المسؤول الأميركي، الثلاثاء، أن المحادثات ستركز على وضع ضمانات أمنية تحول دون تعرض لهجمات روسية مستقبلية، إلى جانب بلورة خطط لإعادة بناء اقتصادها، مشيرا إلى أن ويتكوف وكوشنر يجريان اتصالات منتظمة مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين، بالتزامن مع انخراطهما في محادثات مع .ووصف المسؤول اجتماع برلين وزيارة المرتقبة إلى بأنهما جزء من جهد منسق، مضيفا أن ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت ورئيس موظفي ستيفن ميلر، الذين سيرافقون ترامب في زيارته، أُطلعوا على مستجدات المفاوضات بشأن أوكرانيا.