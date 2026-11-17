قال معهد دراسات الأمن القومي ، الثلاثاء، إن الوجود البحري الأميركي في بات أكبر مما كان عليه في ذروة الحرب الأميركية على خلال شباط وآذار، فيما لا تزال القوة الجوية الأميركية المتمركزة في القواعد البرية دون مستويات آذار.

واستند المعهد إلى بيانات مفتوحة المصدر، وأظهرت خريطة نشرها وجود ثلاث حاملات طائرات أميركية في المنطقة، هي " " و"جورج إتش دبليو بوش" و"ثيودور روزفلت"، إلى جانب سفن حربية أخرى. وقدّر أن هذا الانتشار يعزز قدرات واشنطن على شنّ ضربات واعتراض الصواريخ، من دون أن يحدد العدد الإجمالي للسفن أو العسكريين المنتشرين.

وعزا المعهد تراجع القوة الجوية في القواعد البرية إلى نقل طائرات نحو مناطق أبعد غرباً في الشرق الأوسط وإلى ، مشيراً إلى أن إعادة نشرها يمكن أن تتمّ بوتيرة أسرع من تحريك القوات البحرية.

وكان الرئيس الأميركي قد قال في 9 تشرين الثاني إن الحرب مع إيران "انتهت عسكرياً فعلياً"، لكنه أكد استمرار الحصار البحري للضغط اقتصادياً على . ولا يزال تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقّعتها واشنطن وطهران في حزيران متعثّراً وسط خلافات بشأن حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز. (الاناضول)