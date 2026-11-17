فتحت الشرطة الفدرالية البرازيلية تحقيقاً بشأن احتمال تدخل شبكة "روك بريدج" (Rockbridge Network)، التي شارك الأميركي جي دي فانس في تأسيسها، بصورة غير قانونية في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، عبر تقديم دعم مالي أو خدمات لحملة المرشح المحافظ فلافيو بولسونارو، الذي خسر أمام الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة " بوست"، يسعى المحققون إلى تحديد طبيعة الاتصالات التي جرت بين الشبكة وشخصيات سياسية ورجال أعمال في البرازيل، وما إذا كانت قد وفّرت موارد بشرية أو خدمات أو أي منافع اقتصادية قابلة للقياس لحملة بولسونارو.

ويحظر القانون البرازيلي على المرشحين تلقي تمويل أو مساعدات سياسية من جهات أجنبية، سواء كانت مالية أو تقنية. وكان القاضي في المحكمة فلافيو دينو قد أصدر أمراً بفتح التحقيق، بعد اتهامات أثارها الناشط السياسي رينان سانتوس، الذي خاض الانتخابات الرئاسية وخسر في جولتها الأولى بعدما نال أقل من 3% من الأصوات.

وقال سانتوس إنه تلقى رسائل من وسيط دعاه إلى التواصل مع شبكة "روك بريدج"، التي أسسها فانس ورجل الأعمال في قطاع التأمين كريس بوسكيرك، موضحاً أن الشبكة كانت تبحث عن مرشح محافظ لدعمه في مواجهة لولا. وأضاف أن الشكوك تعززت لديه بعدما لاحظ ظهور أشخاص قالوا إنهم يمثلون الشبكة في محيط حملة بولسونارو.

رجال أعمال ووثائق قيد التحقيق

وشمل قرار المحكمة اسمَي رجلَي الأعمال البرازيليين بيدرو سانغ وتاليس غوميس، للاشتباه في صلتهما باتصالات بين الشبكة وحملة بولسونارو. وأشارت الصحيفة إلى أن كليهما تحدث سابقاً عن ارتباطه بـ"روك بريدج"، كما كانت لهما صلات بالحملة .

ونفى سانغ أي عضوية له في الشبكة، مؤكداً أن المشروع البرازيلي توقف ولم تكن له أي أنشطة سياسية. أما غوميس، فقال إنه انضم إلى الشبكة بعد مساهمته بمبلغ 100 ألف دولار، لكنه نفى تقديم المشورة للمرشحين الرئاسيين نيابة عنها، رغم إقراره بأنه كان يقدم نصائح لمرشحين محافظين.

وتعود بعض الاتصالات إلى مطلع العام الحالي، حين بدأ ممثلون عن الشبكة التواصل مع رجال أعمال وسياسيين برازيليين في إطار مساعٍ لتوسيع نشاطها خارج . وفي أيار، قدّم بوسكيرك عرضاً عن الشبكة خلال لقاء مع رجال أعمال برازيليين في ، فيما أُسست شركة باسم "Rockbridge Brazil LLC" في ولاية وايومنغ الأميركية خلال الشهر نفسه.

كما اطلعت "واشنطن بوست" على وثيقة داخلية سرية وُزعت في نيسان، ونُسبت إلى "روك بريدج البرازيل"، وتضمنت أفكاراً بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي واستخراج الأرضية النادرة. وسمّت الوثيقة سانغ بصفته المدير التنفيذي المحلي، وغوميس مستشاراً للشؤون الداخلية. وقال غوميس إن سانغ أرسل إليه الوثيقة، وإنه أبلغه بأنه يساعد حملة بولسونارو في مجال البيانات، من دون أن يعرف تفاصيل إضافية.

الشبكة تنفي وبولسونارو يتحدث عن "أكاذيب"

في المقابل، نفت "روك بريدج" أي تورط لها في الانتخابات البرازيلية، وقالت إن برازيليين قدموا معلومات غير صحيحة عن علاقتهم بها، وأعدوا وثائق تشير إلى الشبكة من دون علمها أو موافقتها.

كما وصف بولسونارو، في حديث للصحيفة، الاتهامات المتعلقة بتقديم الشبكة مساعدة لحملته بأنها "كذبة"، معتبراً أن القضية تستند إلى روايات مضللة.

ويعيد التحقيق تسليط الضوء على العلاقات السياسية بين حركة "ماغا" الأميركية واليمين البرازيلي المرتبط بعائلة بولسونارو. وكان الرئيس الأميركي قد أبدى دعماً للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، والد فلافيو، الذي حُكم عليه العام الماضي بالسجن 27 عاماً بتهمة التخطيط لانقلاب عنيف عقب خسارته انتخابات عام 2022 أمام لولا.

كما برز شقيق فلافيو، إدواردو بولسونارو، في اتصالاته مع ومقر إقامة في مارالاغو، حيث سعى إلى فرض إجراءات أميركية ضد خصوم والده السياسيين.

ولا يزال التحقيق جارياً لتحديد ما إذا كانت الشبكة قد قدمت بالفعل دعماً انتخابياً محظوراً، وطبيعة أي موارد محتملة ومصدرها والجهات التي تلقتها، من دون صدور نتائج نهائية تثبت وقوع مخالفة.