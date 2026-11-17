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وقال ردا على سؤال بهذا الشأن في مانيلا التي وصلها لحضور اجتماعات قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): "إذا كان ذلك متاحا، فسأقوم به".



وفي سياق آخر، قال ترامب إن سلطات بلاده تتعامل "بمنتهى الجدية" مع أي تهديد محتمل لواشنطن، بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن طهران تضع خططا لاستهداف مسؤولين كبار في إدارته.



وأضاف: "سيدفعون ثمنا لم تدفعه أي دولة أخرى من قبل. نحن نأخذ الأمر بمنتهى الجدية لأنهم مجانين". قال الرئيس الأميركي الثلاثاء إنه قد يعقد لقاء ثنائيا مع نظيره الروسي "إذا كان ذلك متاحا"، على هامش قمة أبيك في التي ستشهد لقاء ثلاثيا يجمعهما بنظيرهما الصيني.وقال ردا على سؤال بهذا الشأن في مانيلا التي وصلها لحضور اجتماعات قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): "إذا كان ذلك متاحا، فسأقوم به".وفي سياق آخر، قال ترامب إن سلطات بلاده تتعامل "بمنتهى الجدية" مع أي تهديد محتمل لواشنطن، بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن طهران تضع خططا لاستهداف مسؤولين كبار في إدارته.وأضاف: "سيدفعون ثمنا لم تدفعه أي دولة أخرى من قبل. نحن نأخذ الأمر بمنتهى الجدية لأنهم مجانين".





وبحسب المصادر، فإن الخطط ، في مرحلتها الحالية، تهدف إلى توفير خيارات محتملة لطهران، ولا تشير بالضرورة إلى وجود هجوم وشيك، إلا أن المعلومات الاستخباراتية رصدت تفاصيل محددة تتعلق بمواقع وأهداف محتملة، ما دفع مسؤولين أميركيين إلى تكثيف اجتماعاتهم ووضع خطط طوارئ للتعامل مع التهديد. وكشفت معلومات استخباراتية أميركية جديدة أن تدرس خططاً محتملة لتنفيذ هجمات داخل ، تستهدف مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس ترامب، باستخدام ما يُعرف ب"القنبلة القذرة" أو أسلحة كيميائية في العاصمة ، وفق ما نقلته شبكة CNN عن سبعة مسؤولين أميركيين.وبحسب المصادر، فإن الخطط ، في مرحلتها الحالية، تهدف إلى توفير خيارات محتملة لطهران، ولا تشير بالضرورة إلى وجود هجوم وشيك، إلا أن المعلومات الاستخباراتية رصدت تفاصيل محددة تتعلق بمواقع وأهداف محتملة، ما دفع مسؤولين أميركيين إلى تكثيف اجتماعاتهم ووضع خطط طوارئ للتعامل مع التهديد.

كما أشارت المصادر إلى أن الاستخبارات الأميركية رصدت اتصالات إيرانية تتحدث عن تخزين مواد يمكن استخدامها في تصنيع متفجرات داخل الولايات المتحدة، إلا أن المسؤولين لا يزالون منقسمين بشأن مدى مصداقية هذه المعلومات. وحذروا من سهولة تنفيذ هجمات من هذا النوع باستخدام أشخاص موجودين بالفعل داخل البلاد، دون الحاجة بالضرورة إلى إدخال عناصر مدربة من الخارج. (العربية)