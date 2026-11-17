Advertisement

وأفضت العملية إلى توقيف خمسة أشخاص، أربعة منهم في مقدونيا الشمالية، فيما أُلقي القبض على الخامس داخل اليونان قبل إعادته إلى بلاده في 12 تشرين الثاني. ولم تكشف السلطات حتى الآن هوية الشخص المستهدف، كما لم توضح ما إذا كان يحمل الجنسية اليونانية.وبدأت التحقيقات، وفق المعلومات المنشورة، في أواخر شباط أو مطلع آذار 2026، بمشاركة جهاز الاستخبارات الوطني اليوناني وأجهزة أمنية في مقدونيا الشمالية، إلى جانب أجهزة استخبارات غربية. وتركزت على تحديد صلات مجموعة من الأشخاص يُشتبه في تحركهم لمصلحة جهات إيرانية.ويبرز في القضية اسم إدريس جهانغيري مافانه (Edris Jahangiri Mavaneh)، الذي تتهمه السلطات بتوجيه المجموعة والإشراف على التحضيرات للعملية. ووفق جهاز في مقدونيا الشمالية، تربط مافانه علاقات بأشخاص داخل والاستخباراتية ، كما يمتلك شبكة واسعة من المعارف والوسطاء.وأشار الجهاز إلى صلات بين مافانه وناجي شريفي زندشتي (Naji Sharifi Zindashti)، المعروف بارتباطه بشبكات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة. وذكر أن زندشتي يستعين بمجموعات إجرامية في دول ثالثة لخدمة مصالح مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الإيرانية.وبحسب المعطيات التي أوردها التقرير، كان أفراد الشبكة على صلات ببنى إجرامية في مقدونيا الشمالية، وتولوا، بناءً على توجيهات مافانه، أعمالاً تحضيرية ولوجستية لتسهيل تنفيذ عملية الاغتيال. كما أفادت المعلومات بأن الموقوفين الخمسة أقروا بتعاونهم معه.ورغم توقيف المشتبه فيهم وإحباط المخطط، لم تعلن السلطات عن هوية الشخص الذي كان مستهدفاً، واكتفت بالإشارة إلى أنه كان موجوداً داخل الأراضي اليونانية. كذلك لم تتضح طبيعة التهديد الذي كان يواجهه أو ما إذا كان مواطناً يونانياً.وترى أجهزة أمنية أن القضية تندرج ضمن نمط يُشتبه في اعتماد أجهزة استخبارات إيرانية عليه، يقوم على الاستعانة بشبكات إجرامية ووسطاء في دول أخرى لإخفاء الجهة التي تقف خلف العمليات، وإبعادها عن التنفيذ المباشر.وأعلن جهاز الأمن القومي في مقدونيا الشمالية أن التحقيقات ستستمر لتحديد أشخاص آخرين قد تكون لهم صلة بالشبكة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تهديدات أمنية محتملة.