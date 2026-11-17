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أثار رئيس بلدية ديمونا بني بيتون، المقرب من رئيس حكومة تصريف الأعمال ، تساؤلات بشأن احتمال حدوث تصعيد عسكري مع يوم الجمعة المقبل، في ظل التوترات الإقليمية والحشد العسكري الأميركي المتزايد في .وبحسب تقرير للقناة "12" الإسرائيلية، قال بيتون، في مقابلة إذاعية الاثنين، إن الوضع الأمني "متفجر للغاية"، ملمحا إلى أن يوم الجمعة المقبل قد يشهد تطورا أمنيا.وأضاف: "قد لا يكون هناك وقت، ويوم الجمعة هذا سيكون ما يتحدث عنه الجميع".لكنه أوضح أن حديثه يستند إلى معلومات وتقارير سمعها عبر ، ولم يقدم معلومات أمنية مستقلة تؤكد احتمال وقوع تصعيد.وجاءت تصريحاته في سياق دعوته إلى تشكيل ، بالتزامن مع الضغوط التي يمارسها ومقربون منه على "يشار"، المكلف بتشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت، للانضمام إلى حكومته، بدعوى ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة التهديدات الأمنية.وحذر بيتون من أن تأخير تشكيل حكومة الوحدة قد يؤدي إلى الندم لاحقا، داعيا إلى الإسراع في إنجازها.وفي الوقت نفسه، أكد جاهزية الملاجئ في مدينة ديمونا، مشيرا إلى أنها تفتح "بلمسة زر". (إرم نيوز)