بدأت في موزمبيق محاكمة زعيم فينانسيو موندلاني، على خلفية الاحتجاجات الدامية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتائجها عام 2024، في قضية قد تنتهي بسجنه لمدة تصل إلى 24 عاماً إذا أُدين بأخطر التهم الموجهة إليه.

ووصل موندلاني، الثلاثاء، إلى مقر في العاصمة مابوتو، حيث يواجه خمس تهم، أبرزها التحريض على "الإرهاب". وقال أمام الصحافيين إنه يدخل المحاكمة بهدوء وثقة بفريقه القانوني، مؤكداً براءته من كل الاتهامات.

وتعود القضية إلى الاحتجاجات التي اندلعت على مدى أشهر عقب الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول 2024، بعدما حلّ موندلاني ثانياً خلف الرئيس دانيال تشابو، مرشح حزب "فريليمو" الحاكم، الذي مدد بقاء الحزب في السلطة لأكثر من 50 عاماً.

ورفض موندلاني نتائج الانتخابات، ودعا أنصاره إلى التظاهر وتنظيم تحركات احتجاجية، فيما اتهم السلطات بممارسة التضييق على المعارضة. وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن الانتخابات شابتها عمليات قتل ذات دوافع سياسية ومخالفات واسعة وقيود على حرية التعبير والتجمع، بينما ينفي حزب "فريليمو" ارتكاب أي مخالفات.

وبحسب منظمة العفو الدولية، قُتل أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات التي أعقبت إعلان النتائج. واتهمت المنظمة السلطات بشن حملة قمع ضد المتظاهرين، شملت استخدام الشرطة للقوة غير القانونية والاعتقالات التعسفية الجماعية والتضييق على تداول المعلومات.

وتشمل التهم الأخرى الموجهة إلى موندلاني التحريض على الجريمة، والدعوة إلى ارتكاب أعمال إجرامية، والتحريض العلني على الجريمة، والتحريض على المدني. وكان آلاف الأشخاص قد شاركوا في التظاهرات استجابة لدعواته إلى التحرك رفضاً لنتائج الانتخابات.

وقبيل بدء المحاكمة، اتهم موندلاني الحكومة بمحاولة إسكات صوته، وقال في بث مباشر عبر " " إن الرسالة الموجهة إليه هي ضرورة الصمت والبقاء في الأسر والسجن والظلام، معتبراً أن محاكمته تستهدف توجيه تحذير إلى جيل كامل من مغبة الاعتراض على النظام.

وكان محامي موندلاني وأحد مساعديه قد قُتلا بالرصاص خلال الفترة التي كان يستعد فيها للطعن في نتائج الانتخابات، في تطور زاد من حدة التوتر السياسي في البلاد. (الجزيرة)