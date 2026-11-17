تجددت المواجهات بين عمال قطاع الملابس والشرطة في بنغلادش، الثلاثاء، خلال احتجاجات شارك فيها آلاف العمال للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، بعدما أُرجئ اجتماع مجلس الأجور المكلّف بحث الزيادة الجديدة.

واستخدمت الشرطة المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين، الذين ردّ بعضهم برشق الحجارة وإحراق مركبات، فيما عمد آخرون إلى قطع الذي يربط العاصمة دكا بمدينة ميمينسينغ.

ويطالب العمال برفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 30 ألف تاكا، أي نحو 240 دولاراً، بزيادة تبلغ 140% عن المستوى الحالي البالغ 12,500 تاكا. ويقولون إن الأجور الحالية لم تعد تكفي لمواجهة ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والنقل والرعاية الصحية.

وبحسب " "، فإن الاحتجاجات المستمرة منذ تشرين الأول تهدد قطاعاً تبلغ عائداته السنوية نحو 38 مليار دولار، ويوظف أكثر من أربعة ملايين شخص، ما يجعل بنغلادش ثاني أكبر مصدر للملابس في العالم بعد .

وأفادت مصادر لوكالة فرانس برس بأن نحو 500 مصنع من أصل 4,500 أُغلق بسبب الاضطرابات. ويتيح قانون العمل لأصحاب المصانع تعليق الإنتاج ووقف دفع الأجور عند تعطل العمل، بموجب قاعدة "لا عمل، لا أجر".

وامتدت التوترات إلى منطقتي سافار وأشوليا الصناعيتين في ضواحي دكا، فيما قال عامل يُدعى خانوم، ويبلغ 24 عاماً، إن أصحاب المصانع لا يبدون استعداداً للاستجابة لمطالب زيادة الرواتب، وإنهم يماطلون في المفاوضات.

وكانت الحكومة قد شكّلت في وقت سابق من الشهر الجاري مجلساً يضم ممثلين عن أصحاب العمل والعمال للتفاوض بشأن زيادة الأجور. وكان من المقرر أن يعقد المجلس اجتماعاً الاثنين، لكنه أُرجئ بعدما أبلغ ممثل العمال عن وعكة صحية، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 23 تشرين الثاني.

ومن المتوقع إعلان الحد الأدنى الجديد للأجور في كانون الأول، على أن يدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني المقبل.

وفي بيان مشترك، دعت جمعية مصنّعي ومصدّري الملابس في بنغلادش وجمعية مصنّعي ومصدّري الملابس المحاكة إلى استئناف مفاوضات الأجور .

وتأتي هذه الاضطرابات مع اقتراب موسم ، الذي يشكل الفترة الأكثر نشاطاً لصادرات قطاع الملابس البنغلادشي، وسط مخاوف من انعكاس توقف المصانع على الإنتاج والتسليمات إلى الأسواق الخارجية.