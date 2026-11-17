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أعلن حاكم القرم المعيّن من موسكو، سيرغي أكسيونوف، مقتل شخصين على الأقل في هجوم بمسيّرة أوكرانية، وتعليق حركة المرور على جسر كيرتش، الذي يربط شبه الجزيرة بجنوب روسيا، بعدما استُهدف الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي.
وأكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف الجسر، وقال إن الهجوم جاء رداً على الضربات الروسية للبنية التحتية الأوكرانية. ونشر مقطعاً يُظهر انهيار جزء من الجسر المخصّص للسيارات.
وفي كييف، قال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو إن ضربات روسية ألحقت أضراراً بالجسرين الشمالي والجنوبي وبشبكة المترو، وتسبّبت بانقطاع جزئي للمياه والكهرباء. وأفادت مراسلة "الجزيرة" بانقطاع التدفئة عن مئات المباني السكنية في العاصمة.
وجاء تبادل الهجمات قبيل القمة المرتقبة الخميس بين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ ودونالد ترامب في مدينة شنتشن الصينية، وبعد جولة محادثات في الإمارات الأسبوع الماضي لم تحقق تقدّماً ملموساً على صعيد إنهاء الحرب.