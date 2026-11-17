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قال رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الألماني "البوندستاغ"، في تصريحات لـ"الجزيرة"، إن بلاده ستنشر لواءً عسكرياً في ليتوانيا، حيث سيتمركز 4800 جندي. واعتبر أن ضمان السلام في أوروبا يتطلّب تعزيز القدرات العسكرية.
وفي تصريحات للقناة نفسها، اتّهم رئيس هيئة أركان الجيش الألماني روسيا بشنّ هجمات هجينة على ألمانيا وشركائها الأوروبيين، داعياً إلى تعزيز قدرة القوات المسلحة على القتال والردع.
في المقابل، حذّر زعيم حزب "البديل من أجل ألمانيا" المعارض من أن بلاده تتجه نحو ما وصفه بـ"جنون تسلّح"، رافضاً اعتبار روسيا عدواً وداعياً إلى استئناف الحوار معها.