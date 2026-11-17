قال رئيس في الألماني " "، في تصريحات لـ" "، إن بلاده ستنشر لواءً عسكرياً في ليتوانيا، حيث سيتمركز 4800 جندي. واعتبر أن ضمان السلام في يتطلّب تعزيز القدرات العسكرية.

وفي تصريحات للقناة نفسها، اتّهم رئيس هيئة أركان بشنّ هجمات هجينة على وشركائها ، داعياً إلى تعزيز قدرة القوات المسلحة على القتال والردع.

في المقابل، حذّر زعيم حزب "البديل من أجل ألمانيا" المعارض من أن بلاده تتجه نحو ما وصفه بـ"جنون تسلّح"، رافضاً اعتبار روسيا عدواً وداعياً إلى استئناف الحوار معها.