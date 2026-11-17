عاد الجدل بشأن وفاة جيفري إبستين في زنزانته عام 2019، بعدما قال خبير فريمان إن الإصابات الظاهرة في صور التشريح ترجّح، في تقديره، تعرّضه للخنق على يد . في المقابل، جدّد مكتب الطبيب الشرعي في تمسّكه بالنتيجة الرسمية التي خلصت إلى أن الوفاة كانت انتحاراً.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، عرض فريمان خلاصاته خلال محاضرة في ، بعد نحو عام من دراسة ملف التشريح الذي حصل عليه من شقيق إبستين. وقال إن نمط الإصابات في العنق والكتف لا يتوافق، في رأيه، مع الانتحار، وانتقد عدم فحص تحت أظافر إبستين. ولم تُنشر نتائج تحليله حتى الآن في محكّمة.

ورأى بعض أطباء الطب الشرعي الذين اطّلعوا على صور التشريح أن الإصابات قد تظلّ متوافقة مع الانتحار، محذّرين من أن الصور وحدها لا تكفي لحسم ملابسات الوفاة. وكانت الطبيبة الشرعية كريستين رومان، التي أجرت التشريح، قد قالت للمحققين إنها لم تجد علامات تدلّ على وقوع عراك.

ولم تجد التحقيقات السابقة دليلاً على تورّط شخص آخر في وفاة إبستين، لكنها واجهت قيوداً، بينها تعذّر معاينة الطبيب الشرعي للزنزانة وعدم توافر صور توثّق وضع الجثة لحظة العثور عليها. وقال فريمان إن هدفه تسليط الضوء على أوجه القصور في التحقيق. (الجزيرة)