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أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، أنها ستفرض عقوبات على ثماني شركات إنشاءات إسرائيلية تشارك في بناء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وتشمل الإجراءات تجميد أصول الشركات ومنع مديريها من تولّي مناصب.
وجاء الإعلان قبيل انتهاء مهلة تقديم العروض لمناقصة مشروع "إي 1" الاستيطاني، الذي من شأنه أن يقسم الضفة الغربية إلى قسمين ويعزلها عن القدس الشرقية. ودعت الخارجية البريطانية الشركات إلى عدم تقديم عروض أو المشاركة في أعمال البناء، معتبرة أن المشروع يقوّض فرص حل الدولتين.
وفرضت لندن أيضاً عقوبات على حركة "تساف 9"، التي قالت إنها تعرقل بانتظام مرور شاحنات تنقل الغذاء والمياه والوقود إلى قطاع غزة.
وكانت إسرائيل قد هدّدت في أيلول بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، ردّاً على عقوبات تجارية بريطانية استهدفت المستوطنات، قبل أن يتوصّل دبلوماسيون من البلدين إلى اتفاق في تشرين الأول لتفادي إغلاقها. (الجزيرة)