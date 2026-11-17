عقدت محكمة الجنايات الرابعة في ، المختصّة بقضايا العدالة الانتقالية، الاثنين، أولى جلسات محاكمة 26 متهماً من مسؤولي النظام السوري السابق. ومثل أمامها الرئيس السابق لفرع في دير الزور دعاس واللواء السابق عادل عيسى، فيما يُحاكم 24 متهماً غيابياً، بينهم الرئيس السابق ومدير مكتب الأمن الوطني السابق .

وبحسب الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، تشمل لائحة الاتهام جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، بينها القتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت والإخفاء القسري والعنف الجنسي، إلى جانب اتهامات بالفساد وغسل الأموال. وأعلنت الهيئة أنها ستتكفّل بإجراءات التوكيل القانوني ونفقاته لتسهيل مشاركة المتضرّرين وذوي الضحايا في المحاكمة.

وفي ختام الجلسة، أرجأت المحكمة المحاكمة إلى الأول من كانون الأول، وقرّرت إعادة توجيه مذكّرات الدعوة إلى المدّعين بعدما تبيّن غيابهم وعدم ورود مذكّرات دعوتهم.

وكانت قد بثّت في أيلول الماضي اعترافات لدعاس تناول فيها اقتحام دير الزور ومجزرة حيّي الجورة والقصور عام 2012. أما عيسى، الذي ترأّس سابقاً اللجنة الأمنية في دير الزور، فأوقفته السلطات في في آب الماضي وسلّمته إلى دمشق، في أول عملية تسليم من نوعها منذ سقوط النظام السابق.