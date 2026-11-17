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ويحذر تقرير نشره موقع "Ynet News" من احتمال نشوء ما وصفه بـ"لحظة يالطا" جديدة في ، في إشارة إلى مؤتمر يالطا عام 1945 الذي تفاوضت خلاله القوى الكبرى على ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية، معتبراً أن أي تفاهم أميركي روسي صيني بشأن إيران قد يترك إسرائيل أمام تهديد لم يُحسم، بينما تعلن واشنطن تحقيق إنجاز دبلوماسي.ويأتي هذا القلق مع الاستعدادات للقمة الثلاثية المقررة في 19 تشرين الثاني في مدينة شينزن الصينية، والتي ستجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ. ووفق المقال، فإن مسؤولين أميركيين أشاروا إلى أن الحرب مع إيران ستكون من بين الملفات المطروحة، إلى جانب قضايا ضبط الأسلحة النووية.ويشير الكاتب إلى أن القلق الأوروبي يتركز على احتمال التوصل إلى تفاهمات بين واشنطن وموسكو وبكين بشأن مستقبل النظام الأمني في القارة، إلا أن إسرائيل والسعودية، وفق تقديره، لديهما أسباب إضافية للقلق من أن يكون الملف الإيراني جزءاً من مقايضة جيوسياسية أوسع.موسكو وبكين تملكان أوراقاً مؤثرة في طهرانويستند التحليل إلى طبيعة العلاقات بين إيران وكل من والصين. فقد تطورت الشراكة العسكرية بين موسكو وطهران لتشمل الطائرات المسيّرة والصواريخ وشبكات الالتفاف على العقوبات، كما أفاد مسؤولون أميركيون بأن روسيا قدمت معلومات استخباراتية لإيران عن مواقع وأصول عسكرية أميركية في المنطقة، بما قد يساعدها على استهداف القوات الأميركية.أما الصين، فتُعد المشتري للنفط الإيراني، وتوفر مشترياتها لطهران إيرادات مهمة رغم العقوبات الدولية، فضلاً عن دعمها الدبلوماسي وفتح قنوات تساعد تخفيف الضغوط الاقتصادية.ويرى الكاتب أن موسكو وبكين لا تحتاجان إلى السيطرة المباشرة على القرار الإيراني لاستخدام علاقاتهما مع طهران أوراقاً تفاوضية في محادثاتهما مع واشنطن، خصوصاً أن أياً منهما لا يملك مصلحة استراتيجية في إسقاط النظام الإيراني أو تجريده من قدرته على تهديد حلفاء الغرب.وفي المقابل، قد تجد الإدارة الأميركية مصلحة في تسوية مؤقتة تخفض أسعار النفط وتجنب القوات الأميركية حرباً طويلة في الشرق الأوسط، وتتيح لترامب تقديم الاتفاق على أنه نجاح للدبلوماسية القائمة على الضغط العسكري والاقتصادي.ويضيف التحليل أن واشنطن تواجه ضغوطاً متزايدة لتوجيه مواردها نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تسعى إلى احتواء طموحات الصين بشأن تايوان والحفاظ على تفوقها العسكري. ومن هذا المنطلق، قد تنظر الإدارة الأميركية إلى تجميد الصراع في الشرق الأوسط باعتباره خياراً عملياً يسمح لها بالتركيز على أولوياتها الآسيوية.إيران قد تحتفظ بقدراتها وشبكة حلفائهالكن الكاتب يحذّر من أن أي تفاهم يجري عبر موسكو وبكين لا يضمن تفكيك البنية النووية الإيرانية أو إنهاء شبكة الجماعات المسلحة الحليفة لطهران في المنطقة. بل قد يسمح بتخفيف الضغوط الاقتصادية عن النظام، ومنحه الوقت لإعادة بناء دفاعاته الجوية وقدراته الصاروخية التي تضررت خلال المواجهات.ويشير إلى أن مؤشرات التباعد بين واشنطن وتل أبيب بدأت تظهر، مع تداول تقارير عن احتمال أن تدرس إسرائيل تنفيذ تحرك عسكري جديد ضد إيران من دون مشاركة أميركية مباشرة، في ظل عدم حماسة واشنطن لخوض جولة أخرى من المواجهة.وبحسب التحليل، لا تكمن المشكلة فقط في احتمال امتناع الولايات المتحدة عن شن هجوم جديد، بل أيضاً في أن تتحول الدبلوماسية الأميركية إلى عامل يقيّد حرية إسرائيل في التحرك، من دون أن يزيل التهديد الإيراني.ولبنان ضمن تداعيات المشهدولا يفصل المقال المخاوف الإسرائيلية عن التطورات الأمنية في الخليج. فقد أشار إلى إعلان التحالف الذي تقوده السعودية اعتراض ست طائرات مسيّرة وصاروخين باليستيين أُطلقت باتجاه المملكة في 15 تشرين الثاني، وفق ما أورده التقرير، في تطور يعكس استمرار التهديد الذي تواجهه السعودية من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران.كما لفت إلى تكليف الملك سلمان رئيس هيئة الأركان العامة في السعودية، فياض الرويلي، بمهام إضافية قائداً للقوات المشتركة، معتبراً أن الرياض تواجه بدورها تساؤلات بشأن مدى قدرتها على الاعتماد على الضمانات الأمنية الخارجية.أما في ، فيتوقف الكاتب عند تصريحات السفير الأميركي لدى مايك والتز، الذي أكد عدم وجود مكان لجيشين في البلاد، ودعا إلى تسليم سلاحه طوعاً للدولة ، كما شدد على استمرار العمل بالقرار 1701 مع إدخال تعديلات عليه، في ظل اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في 31 كانون الأول 2026.ويعتبر التحليل أن الضغط السياسي في وحده لا يكفي لنزع سلاح حزب الله، ما دامت إيران تحتفظ بالموارد وشبكات السلاح والنفوذ التي تمكّنها من دعم الحزب وإعادة بناء قدراته.درس يالطا والتحذير من تسوية كبرىويستحضر الكاتب مؤتمر يالطا عام 1945، حين قدمت القوى الغربية تعهدات بشأن إقامة مؤسسات ديمقراطية وإجراء انتخابات حرة في أوروبا الشرقية، لكنه يرى أن تلك التعهدات لم تُنفذ، وأن التفاهمات مع الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين ساهمت في ترسيخ الهيمنة السوفياتية وإقامة الستار الحديدي.ومن هنا، يحذّر من التعامل مع الشرق الأوسط باعتباره ساحة ثانوية يمكن تحقيق الاستقرار فيها من خلال تفاهمات بين القوى الكبرى، معتبراً أن السماح لروسيا والصين بالتحول إلى ضامنين أساسيين لأي هدنة مع إيران قد يمنحهما نفوذاً إضافياً على ممرات الطاقة والتجارة الحيوية في المنطقة.ويخلص المقال إلى أن إسرائيل والدول العربية الشريكة لها مطالبة بالمشاركة في رسم الترتيبات الإقليمية المقبلة، بدلاً من انتظار ما قد تقرره القوى الكبرى. فالخطر، وفق الكاتب، لا يقتصر على استبعاد هذه الدول من طاولة المفاوضات، بل يتمثل في احتمال أن تستيقظ لتجد أن اتفاقاً بشأن مستقبل المنطقة قد أُبرم بالفعل، وأن إيران خرجت منه محتفظة بأبرز أوراق قوتها.