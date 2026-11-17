بدأت، مساء الثلاثاء، جلسة التصويت في الكنيست لانتخاب رئيس جديد، في منافسة بين مرشح حزب الليكود أوفير كاتس، الذي يقوده رئيس الوزراء ، ومرشح متان كاهانا، عن حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت.

ومن المتوقع أن تستمر الجلسة ساعات عدة، وسط محاولات من أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم لعرقلة عملية التصويت والحؤول دون تغيير رئيس الكنيست الحالي.

وسبق أن حاول حزب الليكود تعطيل وصول كاهانا إلى المنصب، خلال مفاوضاته مع ممثلي حزب "يشار"، إذ اقترح تأجيل إقالة رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، باعتبار ذلك بادرة حسن نية في إطار المحادثات الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة.

وبعد رفض الاقتراح، قدم الليكود عرضاً آخر يقضي بدعم ترشيح كاهانا مقابل عدم تعيين أي نائب لرئيس الكنيست من الأحزاب العربية، إلا أن كتلة آيزنكوت رفضت هذا الطرح أيضاً.

في المقابل، أعلنت القائمتان العربيتان في الكنيست دعمهما مرشح المعارضة، مؤكدتين عزمهما مواصلة العمل لإنهاء سيطرة على المؤسسة التشريعية.

وقال رئيس "القائمة المشتركة" يوسف جبارين إن كتلته ستصوت لمصلحة ترشيح النائب متان كاهانا، وستشكل كتلة مانعة أمام مرشح الليكود.

وأضاف، في منشور عبر منصة "إكس"، أن القائمة ستعمل على توفير "شبكة أمان" لجمهورها ولكل المواطنين الراغبين في إنهاء حكم حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش.

، أكد رئيس الكتلة لـ"القائمة المشتركة" أحمد الطيبي أن القائمة ستدعم منح كاهانا منصب رئيس الكنيست، واصفاً الخطوة بأنها بداية حاسمة نحو الإصلاح والتغيير.

كذلك، أعلنت "القائمة العربية الموحدة" تأييدها ترشيح كاهانا، معتبرة أن انتخابه يشكل بداية لاستعادة السيادة إلى الكنيست.