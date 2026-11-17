نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
تلقيه أو حزب "الليكود" الذي يتزعمه أي أموال من قطر، مؤكداً أنه لم يحصل على "قرش واحد" منها، وذلك خلال مثوله أمام محكمة الصلح في القدس
، الثلاثاء، في إطار دعوى تشهير رفعها ضد رئيس معهد "ميمري" للأبحاث يغئال كارمون.
وقال نتنياهو
خلال شهادته إنه لم يعمل لمصلحة قطر ولم تربطه بها أي علاقة مالية، مضيفاً رداً على اتهامات بأنه يخشى اتخاذ إجراءات ضد الدوحة
: "هل أخشى التحرك ضد قطر؟ لقد قصفت قطر"، في إشارة إلى الضربة الإسرائيلية
التي استهدفت العاصمة القطرية
في أيلول 2025.
وتعود القضية إلى اتهامات وجهها كارمون لنتنياهو وحزبه بالتعاون مع قطر وتلقي أموال منها، استناداً إلى وثائق وتقارير أثارت جدلاً بشأن صحتها، ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي
إلى رفع دعوى تشهير يطالب فيها بتعويض قدره 500 ألف شيكل.
وخلال الجلسة، وصف نتنياهو الاتهامات بأنها "أكاذيب شنيعة"، معتبراً أنها ألحقت ضرراً بسمعته، خصوصاً أنها نُشرت خلال الحرب، بينما كان يعمل على ملف استعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة
.
في المقابل، يؤكد كارمون أنه لم يجزم بتلقي نتنياهو أموالاً قطرية، وإنما استند إلى معلومات ووثائق تستدعي التحقيق، فيما رفع دعوى مضادة يطالب فيها بتعويض قدره 250 ألف شيكل.
وشهدت الجلسة سجالاً بين الطرفين، إذ اقترح القاضي إنهاء النزاع عبر تقديم اعتذار، لكن محامي كارمون رفض المقترح، ما أبقى القضية مفتوحة أمام القضاء
الإسرائيلي.