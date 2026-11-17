Advertisement

نفى تلقيه أو حزب "الليكود" الذي يتزعمه أي أموال من قطر، مؤكداً أنه لم يحصل على "قرش واحد" منها، وذلك خلال مثوله أمام محكمة الصلح في ، الثلاثاء، في إطار دعوى تشهير رفعها ضد رئيس معهد "ميمري" للأبحاث يغئال كارمون.وقال خلال شهادته إنه لم يعمل لمصلحة قطر ولم تربطه بها أي علاقة مالية، مضيفاً رداً على اتهامات بأنه يخشى اتخاذ إجراءات ضد : "هل أخشى التحرك ضد قطر؟ لقد قصفت قطر"، في إشارة إلى الضربة التي استهدفت العاصمة في أيلول 2025.وتعود القضية إلى اتهامات وجهها كارمون لنتنياهو وحزبه بالتعاون مع قطر وتلقي أموال منها، استناداً إلى وثائق وتقارير أثارت جدلاً بشأن صحتها، ما دفع رئيس الوزراء إلى رفع دعوى تشهير يطالب فيها بتعويض قدره 500 ألف شيكل.وخلال الجلسة، وصف نتنياهو الاتهامات بأنها "أكاذيب شنيعة"، معتبراً أنها ألحقت ضرراً بسمعته، خصوصاً أنها نُشرت خلال الحرب، بينما كان يعمل على ملف استعادة الأسرى الإسرائيليين من .في المقابل، يؤكد كارمون أنه لم يجزم بتلقي نتنياهو أموالاً قطرية، وإنما استند إلى معلومات ووثائق تستدعي التحقيق، فيما رفع دعوى مضادة يطالب فيها بتعويض قدره 250 ألف شيكل.وشهدت الجلسة سجالاً بين الطرفين، إذ اقترح القاضي إنهاء النزاع عبر تقديم اعتذار، لكن محامي كارمون رفض المقترح، ما أبقى القضية مفتوحة أمام الإسرائيلي.