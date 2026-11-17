تعطّلت شبكة الاتصالات السرية التابعة لوكالة الأميركية (NSA)، والمخصصة لتبادل المعلومات المصنفة بين موظفيها، وفق ما أفادت به ستة مصادر مطلعة، الثلاثاء، لشبكة "CNN".

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وأوضحت المصادر أن الشبكة، المعروفة باسم "NSA Net"، تواجه خللاً تقنياً لم تتضح أسبابه بعد، مشيرة إلى عدم وجود أدلة حتى الآن على تعرضها لهجوم إلكتروني.

وبحسب المعلومات، بدأت الوكالة تحقيقاً لتحديد طبيعة العطل ومصدره، بالتزامن مع اتخاذ تدابير لتنظيم دخول الموظفين إلى مقار العمل على مراحل.

وفي المقابل، أكد مسؤولان أميركيان حالي وسابق أن الخلل لا يؤثر على قدرة الوكالة على نقل المعلومات الاستخباراتية العاجلة إلى ، الموجود حالياً في الرئاسية "إير فورس ون".

وتشكّل "NSA Net" شبكة الاتصالات الداخلية الأساسية للوكالة، التي تتخذ من ميد في ولاية مقراً لها، وتضطلع بمهام جمع الاستخبارات الإشارية الأجنبية وحماية شبكات الاتصالات الحكومية الحساسة. ويستخدمها آلاف الموظفين لتبادل المعلومات السرية بعيداً عن الشبكات الخارجية.