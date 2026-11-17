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حذّرت من اتخاذ إجراءات مضادة رداً على القيود الأميركية المفروضة على قطاع الرقائق الإلكترونية، في ظل استمرار التوتر التجاري والتكنولوجي بين أكبر اقتصادين في العالم.وتعتبر أن القيود الأميركية على تصدير أشباه الموصلات والتقنيات المتقدمة تعرقل المنافسة التجارية وتؤثر في سلاسل التوريد العالمية، فيما تبرر إجراءاتها باعتبارات ومنع وصول التكنولوجيا الحساسة إلى جهات قد تستخدمها في تطوير قدراتها العسكرية.وتشكّل الرقائق الإلكترونية محوراً رئيسياً في الخلاف بين البلدين، نظراً إلى أهميتها في تطوير تقنيات والحوسبة المتقدمة والصناعات الدفاعية.ويثير استمرار التصعيد مخاوف من فرض قيود تجارية إضافية بين الطرفين، خصوصاً أن صناعة أشباه الموصلات تعتمد على شبكة عالمية مترابطة من الشركات والمورّدين.وتأتي التحذيرات في وقت تتسابق فيه بكين وواشنطن لتعزيز قدراتهما في ، وسط مخاوف من اتساع الخلاف إلى قطاعات اقتصادية أخرى.