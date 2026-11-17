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نشرت القيادة المركزية الأميركية CENTCOM، صوراً تُظهر إبحار حاملتي الطائرات الأميركيتين USS Theodore Roosevelt - CVN 71 وSS George Washington - CVN 73 معاً في بحر العرب.
وأوضحت القيادة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن الصور التُقطت في 17 تشرين الثاني.
USS Theodore Roosevelt (CVN 71) sails with USS George Washington (CVN 73) in the Arabian Sea, Nov. 17. https://t.co/KCP22Iikx1— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 17, 2026
USS Theodore Roosevelt (CVN 71) sails with USS George Washington (CVN 73) in the Arabian Sea, Nov. 17. https://t.co/KCP22Iikx1