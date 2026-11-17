نشرت الأميركية CENTCOM، صوراً تُظهر إبحار حاملتي الطائرات الأميركيتين USS Theodore Roosevelt - CVN 71 وSS George Washington - CVN 73 معاً في .

وأوضحت القيادة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن الصور التُقطت في 17 تشرين الثاني.