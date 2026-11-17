كشفت شبكة "CNN" الأميركية، نقلاً عن سبعة مسؤولين أميركيين، أن معلومات استخباراتية تشير إلى دراسة مخططات محتملة لاستهداف مسؤولين كبار في إدارة الرئيس ، باستخدام "قنبلة قذرة" تحتوي على مواد مشعة أو أسلحة كيميائية، وسط انقسام داخل الأجهزة الاستخباراتية بشأن جدية هذه التهديدات وإمكانية تنفيذها.

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وبحسب التقرير، رصدت أجهزة الاستخبارات الأميركية اتصالات تتعلق بإمكانية تخزين مواد تستخدم في تصنيع متفجرات داخل ، إلى جانب معلومات عن تحديد مواقع وأهداف محتملة في العاصمة .

غير أن مسؤولين شددوا على عدم وجود أدلة تؤكد اتخاذ طهران قراراً بتنفيذ هذه المخططات، مشيرين إلى أن المعلومات المتوافرة لا تدل على هجوم وشيك، وقد تعكس رغبة إيران في الاحتفاظ بخيارات للرد على الضغوط الأميركية.

وتباينت تقديرات المسؤولين بشأن قدرة طهران على تنفيذ هجمات داخل الأراضي الأميركية، إذ رجّح بعضهم احتمال إدخال مواد مشعة أو كيميائية سابقاً، فيما اعتبر آخرون أن هذه الفرضية تفتقر إلى أدلة كافية.

وتُعرف "القنبلة القذرة" بأنها عبوة تقليدية تُستخدم لنشر مواد مشعة، من دون إحداث انفجار نووي، لكنها قد تتسبب بتلوث إشعاعي وذعر واسع في المناطق المستهدفة.

إجراءات أمنية مشددة

وأفادت الشبكة بأن مسؤولين أميركيين عقدوا اجتماعات خلال الأسبوع الماضي لتقييم التهديدات ووضع تدابير احترازية لحماية كبار المسؤولين والمنشآت الحساسة.

وكشفت مصادر مطلعة عن نقل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى مقر سكن عسكري، على خلفية تهديدات إيرانية محتملة، فيما تواصل مراجعة إجراءات الحماية.

وأثار التقرير أيضاً مخاوف بشأن قدرة الاستخبارات الأميركية على رصد التهديدات، بعد انتهاء العمل ببعض صلاحيات مراقبة الاتصالات الأجنبية في حزيران الماضي، ما دفع مسؤولين إلى مطالبة الكونغرس بإعادة تفعيلها.

تحذيرات تطال القوات الأميركية

ولم تقتصر المعلومات الاستخباراتية على الأراضي الأميركية، إذ تحدث مسؤولون عن مؤشرات منفصلة تتعلق باحتمال استخدام إيران أسلحة كيميائية ضد القوات الأميركية المنتشرة في .

وأعربت مصادر أمنية عن مخاوفها من عدم جاهزية بعض الوحدات العسكرية للتعامل مع هجمات من هذا النوع، ما استدعى مراجعة التجهيزات والتدريبات وإجراءات حماية العسكريين والدبلوماسيين.

في المقابل، نفت البعثة لدى الاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، ووصفتها بأنها "مختلقة"، مؤكدة رفض طهران استخدام هذه الأسلحة تحت أي ظرف.

أما ، فأكد متابعة كل التهديدات المحتملة، لكنه أوضح عدم وجود تهديد موثوق حالياً يستهدف الأراضي الأميركية، فيما امتنعت مديرية الاستخبارات الوطنية عن التعليق.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران وتعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء المواجهة العسكرية.

ونقلت "CNN" عن مصدر إقليمي أن الأسابيع المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد فرص التوصل إلى اتفاق، وسط مخاوف من خطوات تصعيدية قد تعرقل المفاوضات.

ورغم خطورة السيناريوهات المطروحة، تؤكد التقديرات الأميركية أن المعلومات لا تثبت وجود قرار إيراني بتنفيذ هجوم، فيما تتواصل الإجراءات الاحترازية تحسباً لأي تطورات أمنية.