نشرت صحيفة "المونيتور" تقريراً جديداً تناول تاريخ المخططات المرتبطة بإيران لاستهداف مسؤولين أميركيين ومعارضين إيرانيين داخل ، في ظل تقارير استخباراتية حديثة تتحدث عن احتمال تنفيذ هجمات باستخدام أسلحة كيميائية أو قنبلة إشعاعية في .

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التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" أشار إلى أن الرئيس الأميركي أعلن، الثلاثاء، أن إدارته تتحقق من معلومات أوردتها شبكة "CNN" بشأن مخططات إيرانية محتملة لاستهداف مسؤولين بارزين في إدارته باستخدام ما يُعرف بـ"القنبلة القذرة"، وهي قنبلة تنشر مواد مشعة، أو سلاح كيميائي.

وبحسب الشبكة، تتضمن المعلومات تفاصيل محددة عن مواقع وأهداف محتملة، من دون وجود مؤشرات إلى هجوم وشيك. في المقابل، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، أن واشنطن تراقب كل التهديدات المحتملة، لكنها لا تملك حالياً معلومات عن تهديدات موثوقة تستهدف الأراضي الأميركية.

ولفت التقرير إلى أن المخاوف الأميركية تصاعدت منذ اندلاع الحرب قبل نحو تسعة أشهر، مشيراً إلى مذكرة استخباراتية رُفعت عنها السرية في تشرين الأول الماضي، حذّر فيها مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، جاي كلايتون، من أن كثّفت بصورة ملحوظة جهودها لاستهداف موظفين أميركيين في الخارج، وأن بعض المخططات وصلت إلى مراحل متقدمة.

واستعرضت الصحيفة أبرز التي ربطتها السلطات الأميركية بإيران، مشيرة إلى اعتماد طهران، وفق الاتهامات الأميركية، على شبكات إجرامية وعصابات مخدرات ووسطاء محليين لتنفيذ عمليات اغتيال أو خطف.

1980: اغتيال معارض إيراني في ماريلاند

في عام 1980، قُتل الدبلوماسي المنشق علي أكبر طباطبائي أمام منزله في بيثيسدا بولاية ماريلاند، برصاص مسلح تنكّر بزي ساعي بريد.

وكان طباطبائي، الذي شغل سابقاً منصب الملحق الصحفي في السفارة بواشنطن، من أبرز منتقدي المرشد الإيراني آنذاك روح الله الخميني.

وأقرّ داوود صلاح الدين، وهو حارس أمن أميركي كان يعمل في قسم رعاية المصالح الإيرانية بالسفارة الجزائرية في واشنطن، بأنه تلقى خمسة آلاف دولار من الحكومة الإيرانية لتنفيذ الاغتيال، قبل فراره إلى إيران من دون أن يمثل أمام .

2011: مخطط لاغتيال السفير السعودي

اتهمت السلطات الأميركية منصور أربابسيار، وهو مواطن أميركي من أصل إيراني يعمل في تجارة السيارات المستعملة، بالتآمر مع مسؤولين عسكريين إيرانيين لاغتيال السفير السعودي لدى واشنطن آنذاك، عادل الجبير.

ووفق التحقيقات، وافق أربابسيار على دفع 1.5 مليون دولار لشخص اعتقد أنه يمثل عصابة مخدرات مكسيكية، بهدف زرع متفجرات في مطعم بواشنطن أثناء وجود الجبير فيه.

وأكد وزير العدل الأميركي آنذاك، إريك هولدر، أن المخطط حظي بتوجيه وموافقة مسؤولين كبار في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني. وأقرّ أربابسيار بمشاركته في المخطط، وحُكم عليه بالسجن 25 عاماً.

2021 و2022: استهداف معارضة إيرانية في نيويورك

في تموز 2021، وجّه الادعاء الفيدرالي الأميركي اتهامات إلى مجموعة إيرانيين بالتآمر لخطف الناشطة والكاتبة الإيرانية الأميركية مسيح من منزلها في بروكلين، ونقلها قسراً إلى إيران.

وبعد فشل محاولات الخطف، أوقفت الشرطة في تموز 2022 رجلاً قرب منزلها بحوزته بندقية هجومية من طراز "AK-47" وذخائر.

وفي تشرين الأول 2025، حُكم على رافات أميروف وبولاد عمرُوف، المرتبطين بالجريمة المنظمة الروسية، بالسجن 25 عاماً لكل منهما، بعدما قال الادعاء إنهما شاركا في مخطط استهداف علي نجاد بناءً على أوامر من مسؤولين كبار في الحرس الثوري الإيراني.

2022: مخطط لاغتيال جون بولتون

في آب 2022، اتهمت وزارة العدل الأميركية المواطن الإيراني شهرام بورصافي بمحاولة ترتيب اغتيال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون.

وبحسب الادعاء، حاول بورصافي دفع 300 ألف دولار إلى مصدر سري تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" لتنفيذ العملية في واشنطن أو ماريلاند.

ورجّح المحققون أن يكون المخطط مرتبطاً بالانتقام لمقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، الذي اغتالته الولايات المتحدة بغارة جوية في بغداد مطلع عام 2020.

وأشار التقرير إلى أن الأميركي السابق مايك بومبيو، والمبعوث الأميركي السابق لشؤون إيران براين هوك، واجها أيضاً تهديدات وصفتها السلطات الأميركية بأنها جدية ومرتبطة بإيران.

2024: اتهامات بمخططات لاغتيال

كشف الادعاء الفيدرالي الأميركي في عام 2024 عن مخطط منسوب إلى الحرس الثوري الإيراني لاستهداف دونالد ترامب، في إطار مساعٍ مزعومة للانتقام لمقتل سليماني.

وبحسب وثائق القضية، كلّف الحرس الثوري فرهاد شاكري، المقيم في إيران، بمراقبة ترامب ووضع خطة لاغتياله قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024. ولا يزال شاكري فاراً، ويُعتقد أنه موجود في إيران.

وفي قضية منفصلة، أدانت هيئة محلفين فيدرالية في آذار 2026 المواطن الباكستاني آصف ميرشانت بالتورط في مخطط لاغتيال ترامب وسياسيين أميركيين آخرين.

ووصفه الادعاء بأنه عنصر تلقى تدريباً من الحرس الثوري، مشيراً إلى أنه أقرّ خلال المحاكمة بتكليفه تنظيم اغتيالات سياسية وسرقة وثائق. وكان قد التقى عناصر أمن أميركيين سريين انتحلوا صفة قتلة مأجورين، قبل توقيفه عام 2024.

وخلص التقرير إلى أن المخاوف الأميركية الحالية لا تقتصر على احتمال تنفيذ هجمات مباشرة، بل تشمل أيضاً استخدام شبكات إجرامية ووسطاء لتنفيذ عمليات داخل الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن المعلومات الأخيرة بشأن هجوم محتمل في واشنطن لا تزال قيد التحقق، فيما يؤكد البيت الأبيض عدم وجود تهديد موثوق ووشيك للأراضي الأميركية.