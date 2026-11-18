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كشفت وكالة " "، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن رئيس جهاز الموساد رومان غوفمان دعا مسؤولين أميركيين إلى استئناف الضربات العسكرية المشتركة ضد ، خلال زيارة أجراها إلى الأسبوع الماضي.وبحسب المصدرين، التقى غوفمان مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي ، بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) جون راتكليف، وأطلعهم على معلومات استخباراتية إسرائيلية تتعلق بإيران، ولا سيما برنامجها .وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن غوفمان توجه أيضاً إلى ميامي للقاء المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الذي يشارك في قيادة الجهود الدبلوماسية الأميركية بشأن إيران.وتزامنت الزيارة مع تحركات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقناع بشن هجوم جديد على طهران، وسط اعتقاد إسرائيلي بأن الفرصة المتاحة لتنفيذ عملية عسكرية تضيق، خصوصاً مع مخاوف من تقليص الوجود العسكري الأميركي في المنطقة قبل نهاية العام.وكشفت المصادر أن الوزير الإسرائيلي السابق رون ديرمر، المقرّب من نتنياهو، أجرى بدوره اتصالات مع مسؤولين أميركيين للدفع باتجاه تنفيذ ضربات مشتركة ضد إيران.في المقابل، نقلت "رويترز" عن مصدر مشارك في الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران أن قادة خليجيين طلبوا من ترامب تجنّب مهاجمة إيران، خشية ردّ إيراني يستهدف دول الخليج.وكان ترامب قد أبدى ميلاً إلى تجنّب استئناف العمليات العسكرية الواسعة، مفضّلاً مواصلة الضغوط الاقتصادية على طهران، فيما أكد مسؤول في أن الرئيس الأميركي يحتفظ بجميع الخيارات لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.وتعكس هذه التحركات تبايناً بين المساعي لتجديد الهجمات العسكرية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع اتساع المواجهة في المنطقة.